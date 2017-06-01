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Сотрудники правоохранительных органов Белокурихи задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в попытке угона автомобиля ВАЗ-2105. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Отметим, что инцидент произошел в одном из частных секторов города. Местная жительница обратила внимание на то, что неизвестный мужчина находится в салоне автомобиля ее соседей. Женщина вызвала полицию. Когда правоохранители прибыли на место ЧП, мужчина пытался завести двигатель машины. К приезду полицейских он успел разобрать замок зажигания.
Известно, что задержанный уже не раз был судим за угон авто.
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