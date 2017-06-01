Фото: barnaul22
Дорожно-транспортное происшествие на алтайской трассе, произошедшее в среду, 31 мая, унесло жизни двух человек. В Калманском районе столкнулись "Лада Ларгус" и грузовой автомобиль МАН.
Фото жуткой аварии опубликовано в группе Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте". По официальным данным, водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Водитель "Лады Ларгус" и его пассажирка скончались на месте происшествия до приезда скорой. Водитель автомобиля МАН не пострадал.
Отметим, что в последнее время в Алтайском крае увеличилось количество смертельных ДТП. Так, на днях два человека погибли в Смоленском районе после столкновения мотоцикла с грузовым автомобилем.
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