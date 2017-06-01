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Охрана задержала мужчину, который пытался проникнуть в Белый дом, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
Как пишет издание, мужчина пытался перепрыгнуть через стойку для велосипедов рядом с резиденцией главы США. Секретная служба оцепила Белый дом. На данный момент движение уже восстановлено.
Несколько недель назад в резиденцию президента хотел проникнуть еще один нарушитель. Он перепрыгнул через велосипедную стойку возле северного забора на Пенсильвания-авеню. Тогда охрана оперативно задержала мужчину.
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