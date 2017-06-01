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Неизвестный попытался проникнуть в Белый дом

, ИА "Амител"
Мужчина пытался перепрыгнуть стойку для велосипедов

Фото: pixabay.com

Охрана задержала мужчину, который пытался проникнуть в Белый дом, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Как пишет издание, мужчина пытался перепрыгнуть через стойку для велосипедов рядом с резиденцией главы США. Секретная служба оцепила Белый дом. На данный момент движение уже восстановлено.

Несколько недель назад в резиденцию президента хотел проникнуть еще один нарушитель. Он перепрыгнул через велосипедную стойку возле северного забора на Пенсильвания-авеню. Тогда охрана оперативно задержала мужчину.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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