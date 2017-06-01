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Алтайский госдумец Герасименко выступил за рост акцизов на сигареты

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко рассказал, что парламентарии пытаются вновь вернуться к этой теме

Фото: vmichurinske.ru

Комитет Госдумы по охране здоровья пытается продвинуть идею о повышении акцизов на сигареты. Об этом на пресс-конференции в среду, 31 мая, сообщил депутат Госдумы, академик РАН, заслуженный врач РФ Николай Герасименко.

"У нас один из самых низких акцизов (на сигареты — прим. ред.) в мире. У табачников самая высокая зарплата (в стране — прим. ред.) — 115 тысяч рублей. В 2009 году ВОЗ провел исследование: потери от курения (смертность, заболеваемость, несчастные случаи — прим. ред.) составляли тогда 8,7% ВВП, а бюджет на здравоохранение — 3,4% ВВП. Они и сегодня дают в бюджет в десять раз меньше, чем казна получает потерь", — сказал депутат.

Герасименко добавил, что будет поднимать вопрос на встрече с министром финансов России Антоном Силуановым.

На сколько именно Николай Герасименко и остальные депутаты, поддерживающие удорожание сигарет, хотят поднять акциз, он не сообщил.

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Напомним, в конце 2016 года Госдума существенно подняла акцизы на табачную продукцию. В 2017 году ставка акцизов на сигареты составляет 1562 рубля за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости. В 2018 году — 1718 рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости. В 2019-м — 1890 рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости.

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Выросли ставки и на все виды табака: до 2520 рублей в 2017 году, 2772 рублей в 2018 году и 3050 рублей в 2019 году. С начала 2017 года акцизом стали облагаться электронные сигареты (само устройство по ставке 40 рублей за штуку) и жидкость (10 рублей за один мл) и нагреваемый табак (ставка составляет 4800 рублей).

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Прогнозировалось, что цена пачки сигарет в течение года может вырасти на 10%, что уже происходит. А через год — на 27%.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.06.2017 12:59
- гость -

Вместо пропаганды здорового образа жизни, абонементов на спортзал, конечно проще акцизы задрать, пусть нищие но зависимые потратят всё...

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1.06.2017 13:16
- гость -

Стоит этому Герасименко лучше присмотреться к народу. Курят как правило лица с низким доходом.

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