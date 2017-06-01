Комитет Госдумы по охране здоровья пытается продвинуть идею о повышении акцизов на сигареты. Об этом на пресс-конференции в среду, 31 мая, сообщил депутат Госдумы, академик РАН, заслуженный врач РФ Николай Герасименко.
"У нас один из самых низких акцизов (на сигареты — прим. ред.) в мире. У табачников самая высокая зарплата (в стране — прим. ред.) — 115 тысяч рублей. В 2009 году ВОЗ провел исследование: потери от курения (смертность, заболеваемость, несчастные случаи — прим. ред.) составляли тогда 8,7% ВВП, а бюджет на здравоохранение — 3,4% ВВП. Они и сегодня дают в бюджет в десять раз меньше, чем казна получает потерь", — сказал депутат.
Герасименко добавил, что будет поднимать вопрос на встрече с министром финансов России Антоном Силуановым.
На сколько именно Николай Герасименко и остальные депутаты, поддерживающие удорожание сигарет, хотят поднять акциз, он не сообщил.
Читайте также: Пачка сигарет в 2017 году подорожает в среднем на 16 рублей – Герасименко
Напомним, в конце 2016 года Госдума существенно подняла акцизы на табачную продукцию. В 2017 году ставка акцизов на сигареты составляет 1562 рубля за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости. В 2018 году — 1718 рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости. В 2019-м — 1890 рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости.
Читайте также: Где запрещено курить в Алтайском крае?
Выросли ставки и на все виды табака: до 2520 рублей в 2017 году, 2772 рублей в 2018 году и 3050 рублей в 2019 году. С начала 2017 года акцизом стали облагаться электронные сигареты (само устройство по ставке 40 рублей за штуку) и жидкость (10 рублей за один мл) и нагреваемый табак (ставка составляет 4800 рублей).
Читайте также: Как курение влияет на организм человека? Инфографика
Прогнозировалось, что цена пачки сигарет в течение года может вырасти на 10%, что уже происходит. А через год — на 27%.
Комментарии
Вместо пропаганды здорового образа жизни, абонементов на спортзал, конечно проще акцизы задрать, пусть нищие но зависимые потратят всё...
Стоит этому Герасименко лучше присмотреться к народу. Курят как правило лица с низким доходом.