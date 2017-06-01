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Три человека погибли, еще два пострадали в результате ДТП, произошедшего в Новосибирске в ночь на четверг, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Как уточняют в ведомстве, водитель машины "Тойота Краун" не справился с управлением автомобиля при повороте на улицу Гаранина. Он выехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.
В результате аварии три пассажира этой машины — молодые люди около 20 лет — погибли на месте ЧП. 22-летний пассажир и водитель авто получили серьезные травмы. Они находятся в больнице.
По факту дорожной аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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