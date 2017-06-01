Фото: администрация Барнаула
Прокуратура города Барнаула уличила управляющие компании в ненадлежащем содержании зданий на проспекте Ленина в краевой столице. Как сообщает ведомство, после проверки выяснилось, что в жилых домах отслаивается штукатурка, разрушается кирпичная кладка. Все это является угрозой для жизни и здоровья жителей. Между тем управляющие компании не принимали меры по устранению выявленных нарушений.
Городская прокуратура внесла семь представлений об устранении нарушений руководителям управляющих компаний. Но проверены пока не все дома, правоохранители продолжают работу.
Любопытно, что ранее глава администрации Барнаула Сергей Дугин также потребовал привести в порядок фасады в центре города. Сити-менеджер в ходе своей поездки по улицам города сказал, что нужно усилить взаимодействие с управляющими организациями по вопросу эксплуатации зданий и в части претензионной работы с подрядчиками по выполнению гарантийных обязательств.
Также он потребовал от глав администраций районов активизировать работы по кошению травы, чтобы территория города выглядела более ухоженной. В частности, чтобы на улицах лучше косили траву.
Отметим, что в Барнауле в прошлые годы произошло несколько несчастных случаев, когда в результате падения штукатурки с фасадов зданий жители города получали серьезные травмы.
Комментарии
А кто будет платить эти штрафы ? жильцы этих домов и заплатят