Четверг, 1 Июнь, 13:16

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,69
€ 63,41
Brent
$ 51,5
25°
Обь
479см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган на Алтае в мае – 2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Прокуратура накажет УК Барнаула за обрушение фасадов зданий

, ИА "Амител"
Привести в порядок фасады ранее потребовал и Сергей Дугин

Фото: администрация Барнаула

Прокуратура города Барнаула уличила управляющие компании в ненадлежащем содержании зданий на проспекте Ленина в краевой столице. Как сообщает ведомство, после проверки выяснилось, что в жилых домах отслаивается штукатурка, разрушается кирпичная кладка. Все это является угрозой для жизни и здоровья жителей. Между тем управляющие компании не принимали меры по устранению выявленных нарушений.

Городская прокуратура внесла семь представлений об устранении нарушений руководителям управляющих компаний. Но проверены пока не все дома, правоохранители продолжают работу.

Любопытно, что ранее глава администрации Барнаула Сергей Дугин также потребовал привести в порядок фасады в центре города. Сити-менеджер в ходе своей поездки по улицам города сказал, что нужно усилить взаимодействие с управляющими организациями по вопросу эксплуатации зданий и в части претензионной работы с подрядчиками по выполнению гарантийных обязательств.

Также он потребовал от глав администраций районов активизировать работы по кошению травы, чтобы территория города выглядела более ухоженной. В частности, чтобы на улицах лучше косили траву.

Отметим, что в Барнауле в прошлые годы произошло несколько несчастных случаев, когда в результате падения штукатурки с фасадов зданий жители города получали серьезные травмы.

Материалы по теме

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

1.06.2017 12:18
- гость -

А кто будет платить эти штрафы ? жильцы этих домов и заплатят

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
13:15
ДТП с участием мотоцикла произошло в Барнауле. Фото 0
13:03
Смотрим на роскошный особняк, который купил Барак Обама в Вашингтоне 1
12:49
Уровень воды в реках Алтайского края стал подниматься после дождей 0
12:34
"Иван Купала" будет развлекать гостей в День России на Бирюзовой Катуни 6
12:25
Хиллари Клинтон: Путин задумал сокрушить Америку 4
12:11
Иномарка влетела в опору ЛЭП в Новосибирске, три человека погибли 1
12:02
Алтайский госдумец Герасименко выступил за рост акцизов на сигареты 1
11:53
Почему Владимир Путин продлил санкции против турецких томатов? 2
11:43
Две вертолетные площадки для санавиации построят в Барнауле к осени 2
11:35
Прокуратура накажет УК Барнаула за обрушение фасадов зданий 1
11:24
Неизвестный попытался проникнуть в Белый дом 0
11:12
Не заплатил – в тюрьму. Когда приставы начнут арестовывать алиментщиков? 17
11:05
Соседка в Белокурихе помогла полиции поймать опытного угонщика 1
10:53
ДТП на алтайской трассе с участием грузовика унесло жизни двух человек 0
10:36
Спикер АКЗС высказался о лишении глав дум Бийска и Рубцовска зарплаты 9
10:30
Стать новоселом в новом доме в центре Барнаула можно уже в этом году 0
10:24
Сергей Дугин поздравил маленьких барнаульцев с Днем защиты детей 0
10:20
Карлин напомнил детям, что они находятся в центре социальной политики 2
10:06
Летние инструкторы появятся на детских площадках в Барнауле 1
10:00
Увидеть свою будущую квартиру в 3D предлагает ИСК "Алгоритм" 1
09:50
Алтайским детям в честь 1 июня подарят сертификаты на инсулиновые помпы 6
09:38
Власти Барнаула нашли нарушения на детских площадках города 3
09:30
Презентация нового SKODA KODIAQ состоится 4 июня 0
09:25
Клинтон увидела послание для русских в слове covfefe 4
09:12
Пять тюрем закроют в Нидерландах из-за недостатка заключенных 8
09:00
Что такое наружная реклама и в чем ее преимущество? 0
08:50
Семеро пожарных тушили полыхающий гараж в Барнауле 2
08:42
"Правила жизни – 2017". Законы, которые вступят в силу в России в июне 1
08:34
Выходи играть: самые популярные игры двух столетий по версии Amic.ru 12
08:27
Барнаульцы предупреждают о большой яме в асфальте в центре города 6
08:15
Ошибочные действия пилота стали причиной крушения самолета Минобороны 18
08:03
Свадебный образ: что нужно сделать невесте? 0
07:45
"Нелюбовь" Звягинцева, "Чудо-женщина" и другие премьеры недели 0
07:23
Где и когда можно узнать результаты ЕГЭ в Алтайском крае? 0
07:11
Защита детства – общая задача: интервью со следователем 0
06:47
Рубцовск достоин статуса территории опережающего развития — депутат Госдумы 16
06:21
Впали в детство: "резиночка", "ножички" и другие игры от редакции Amic.ru 7
06:05
Дождь и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 1 июня 0
05:01
Смотрим, как дагестанский полицейский охотится на корову в городе 2
04:01
Матвиенко опровергла "заморозку" индексации пенсий до 2035 года 7
03:01
Путин выделит 500 млн рублей из резервного фонда на мультики 0
02:06
Путин поприветствовал "майора голубя из ФСО" 5
01:14
Путин – первый за 350 лет российский правитель, посетивший старообрядцев 10
00:15
Суд полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК 18
23:40
Путин в Кремле попытался утешить плачущего мальчика поглаживанием по голове 3
22:26
Россия "до одури" боится наступления войск Украины - депутат Рады 5
21:51
МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах России 0
21:25
Премьер-министры североевропейских стран "потроллили" Трампа с шаром 0
20:53
Водителя "скорой", поведавшего о "левых" выездах, могут принять обратно 0
20:26
Погибшего вице-мэра Красноярска назначили докладчиком на комиссии горсовета 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.