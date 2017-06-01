Алтайский край, как и другие регионы, попавшие в федеральную программу развития санавиации, должен построить к осени две вертолетные площадки. Об этом на пресс-конференции в среду, 31 мая, алтайским журналистам сообщил депутат Госдумы от региона Николай Герасименко.
Алтайский край попал в федеральную программу по развитию системы санитарной авиации. В 2017 году на 43 региона страны из российского бюджета выделено 10 млрд рублей.
"В этом году в Барнауле должны быть построены две вертолетные площадки: в аэропорту и в районе нового моста. Они будут готовы к октябрю-ноябрю. Также будут заключены договоры на лизинг, и в этом году уже должны начать работать специальные вертолеты для перевозки больных. Думаю, к осени в регион поступит два или три вертолета санавиации", — рассказал депутат.
Кроме того, в 2017 году в России выделено 3 млрд рублей на оснащение регионов машинами "скорой помощи". Сколько спецавтомобилей получит Алтайский край, депутат не уточнил.
Комментарии
https://www.google.ru/maps/@53.3216726,83.8126726,405m/data=!3m1!1e3 - а это что?
Мaксим, так уже построили! Теперь осталось только деньги получить.