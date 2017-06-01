Фото: администрация Алтайского края
Стала известна программа Всероссийского фестиваля традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни", который в этом году будет посвящен 80-летию Алтайского края и Году экологии в стране.
Как сообщает Алтайтурцентр, открытие фестиваля состоится в четверг, 8 июня. В Алтайском государственном университете пройдет пленарное заседание международной научно-практической конференции "Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве". В нем примут участие представители научного сообщества, средств массовой информации, органов исполнительной власти и национально-культурных общественных объединений.
Что касается других мероприятий, то в этом году состоится праздник русского фольклора "Древо", творческая встреча этнокультурных объединений "Я горжусь тобой, Алтай!", выставка-ярмарка "Живое ремесло", творческая лаборатория по освоению традиционных форм фольклора, выставка-презентация этнокультурных объединений. Также состоится научно-практическая конференция, посвященная вопросам этнокультурного развития полиэтничных территорий, и круглый стол "Деятельность средств массовой информации по гармонизации межнациональных отношений в России".
Особенностью фестиваля 2017 года станут многочисленные мастер-классы для участников, которые проведут народные ремесленники и творческие коллективы. Это обучение ручной набойке по ткани, работе с шашкой в казачьей традиции, использованию народных инструментов в работе фольклорных коллективов, изучение основ народной хореографии, мастер-класс по изготовлению текстильных изделий и другие.
Кроме того, 11 июня участники фестиваля представят концертные программы и выставки в трех районах края — Алтайском, Советском и Смоленском. 12 июня площадки фестиваля развернутся в туристической зоне "Бирюзовая Катунь". Там выступят приглашенные артисты — творческое объединение "Казачий кругъ" и группа "Иван Купала". Гостей фестиваля научат водить хороводы, они смогут принять участие в мастер-классах и дегустации блюд национальной кухни, посетят выставку-продажу работ народных умельцев. Завершится празднование гала-концертом.
Комментарии
Я лично 12 июня иду на митинг Навального, что-то не до веселья стало. Скоро зубы на полку положим с этим Путиным.
1.06.2017 12:41
- гость - где ? во с
колько?
С Алёшей Наваловым, вы конечно же заживёте. Идите конечно сходите. Только он за вас работать, как и Путин, тоже не будет
1.06.2017 13:09
другой
не хотите , не живите с ним. сидите на попе, вот и сидите. вас не спрашивали.
а чё толку?ну соберутся, ну поноют и домой в подушки плакать
пока я вижу, что нытики тут комментуют.