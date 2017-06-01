Фото: washingtonpost.com
Бывший президент США Барак Обама купил для своей семьи роскошный дом в престижном районе Вашингтона. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на издание Washington Post.
За этот особняк Обама отдал 8,1 миллиона долларов. Семья бывшего президента и раньше жила в этом доме, но на правах аренды. Теперь особняк находится в их собственности.
Младшая дочь Обамы Саша ходит в школу, которая расположена рядом с домом. Пока семья будет жить в этом особняке.
В доме восемь спален и девять санузлов. Он построен в 20-х годах прошлого века.
Комментарии
Расскажите и покажите о семье Владимира Владимировича. Где его дети живут, есть ли у него внуки? По сути мы ничего о своем правителе не знаем. Нам чужие президенты не интересны, тем более -экс.
Смотрим на роскошный особняк, который купил Барак Обама в Вашингтоне. А у меня какой-то старый дом видно. Где роскошный особняк?
фигасе у них цены как в Москве
Я в таком же примерно живу на берегу Бердского залива и что?
Эта падаль-нищеброд?
Если спален 8 , зачем 9 санузлов? один для кошек и собак из будочки?
банок, фото давай, врешь ты всё
у долбанка раздвоение личности. то он успешный бизмисмен ,то нищеброд.
просто банок свои 4 санузла в 3 комнатном домишке превратил в спальни, и теперь хвастает что лучше барака живёт
барак купил барак
Достойный президент достойных граждан! Не паталогический вор и лжец, а нормальный мужик - трудно ведь в такое поверить...
странно, как это они умудряются не воровать?