Накануне 1 июня Amic.ru запустил два конкурса о детстве. Сегодня подводим их итоги.
Участники конкурса "Когда я был маленьким" делились с нами детскими фотографиями. Спасибо всем за участие. Столько теплоты и радости испытываешь, когда смотришь на эти снимки!
Больше всего голосов в этом конкурсе набрало фото Натальи Прокудиной. Наталья, вас ждет приятный сюрприз — сертификат на аттракционы от парка "Солнечный ветер".
А еще мы сделали спецноминацию – "Самое милое фото", в которой отметили снимок Наташи Пороховой.
В другом фотоконкурсе – "Рисунки на асфальте" – наибольшее количество голосов набрал милый рисунок четырехлетней Александры, на котором она изобразила свою тетю Леру и ее нового жениха. Маме юной Саши, Лике Соболевой, вручим сертификат на аттракционы от "Солнечного ветра".
Второе место наши читатели отдали двухлетней Ксюше, которая впервые сама нарисовала солнышко. Призом для Ксении станет сертификат в игровую комнату "Лукошко".
Amic.ru поздравляет читателей с праздником, желает отличного настроения в этот яркий день и публикует фото всех участников наших конкурсов.
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