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Подъем уровня воды в реках Алтайского края отмечается после двухдневных дождей. Как сообщает Алтайский ЦГМС, уровень воды в Оби около Барнаула за минувшие сутки вырос на сантиметр и составил 479 см над нулем водомерного столба.
По данным министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, вода поднялась в верховьях рек Катунь, Ануй, Песчаная, Алей, Чарыш и Обь. Так, в районе Камня-на-Оби вода поднялась до отметки 646 сантиметров. В районе Усть-Чарышской Пристани уровень воды в реке Обь равняется 448 сантиметрам. Причем за сутки произошло снижение уровня на семь сантиметров. На два сантиметра, до 209 см, снизился уровень воды в реке Бия около Турочака. Катунь возле села Сростки остается по-прежнему на отметке 427 см над нулем водомерного столба.
Специалисты отмечают, что в горах Алтая продолжается процесс активного снеготаяния, что в условиях жаркой погоды может способствовать поднятию рек как в Республике Алтай, так и в Алтайском крае.
При этом ранее в прогнозе на июнь специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю практически исключили возможность второй волны паводка в регионе. Ее вероятность спасатели оценили всего в 10%.
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