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Полицейские в Третьяковском районе установили личности злоумышленников, которые похитили с летнего пастбища новорожденного теленка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что заявление в полицию написал владелец сельскохозяйственного кооператива. Он рассказал, что теленка украли прямо с летнего пастбища. Позже удалось выяснить подозреваемых. Ими оказались пастух и доярка, работающие на летнем пастбище.
Они вывезли теленка на машине, а потом спрятали его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
в СССР пастухи с доярками участвовали в соцсоревнованиях, влюблялись, женились...
а в современной россии воровством промышляют, куда катится общество?
да, пастух уже не тот
Скромная деревенская доярка (свинарка) познакомилась с красавцем пастухом (лицо кавказской национальности) , увидев страдания новорожденного телёнка, которые причинят владелец с\х кооператива ( олигарх, бывший сотрудник правоохранительных органов), они решили его похитить и вывести за границу, для лечения и реабилитации.
Бухгалтера воруют деньги, доярки с пастухами - телят. Всё логично.
Без сомнения посадят. Как организованную банду воров. Ну если конечно у них фамилии не Сердюков и Васильева
А министр экономического развития спёр экономику