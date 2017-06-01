Фото: tengrinews.kz
Телеканал CNN принял решение уволить женщину-комика Кэти Гриффин за фотографии с окровавленным муляжом головы президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.
Не так давно портал TMZ разместил фотографии, которые были сделаны скандальным фотографом Тайлером Шилдсом. На снимках была изображена Гриффин с муляжом окровавленной головы Трампа. После этого канал CNN назвал этот поступок отвратительным.
Фотосессия вызвала большой общественный резонанс. Сам же глава американского государства отметил, что его дети эти фотографии восприняли очень тяжело.
Комментарии
его дети эти фотографии восприняли очень тяжело
Ну сфотографировались бы с окровавленной головой Кэти Гриффин. Или с муляжом Кэти с окровавленным дрыном в вагине. Это же демократия.
Поручил бы какому-нибудь комику сфотаться бы с окровавленной головой Хилари Клинтон, после ее обезглавливания на выборах это было бы уместно