28 мая в Барнауле в шестой раз прошел массовый забег "Зеленый марафон", организованный "Сбербанком России". Мероприятие состоялось в парке "Лесная сказка". Одним из партнеров спортивного праздника выступила строительная компания "Жилищная инициатива".
В этом году в "Зеленом марафоне" приняли участие более 1200 человек всех возрастов. Они пробежали дистанцию в 4,2 км.
Также была отдельная укороченная дистанция для старшего поколения. Ее за 3,1 минуты первым преодолел Кирилл Дунилов.
"Ощущения нормальные, погода хорошая! Оптимизм чувствую, легкость в ногах, вот и пробежал", — поделился впечатлением победитель забега.
Второе место заняла Ольга Антипова – она всего на долю секунды отстала от лидера. Обладателем "бронзы" стала Татьяна Чемоданова – ее результат 3,3 минуты. Все призеры этой дистанции "Зеленого марафона" получили в подарок от компании "Жилищная инициатива" дипломы и призы.
"Мы всегда поддерживаем спортивные мероприятия, которые объединяют любителей здорового образа жизни и активного отдыха. "Зеленый марафон" не стал исключением. Это отличный спортивный праздник, который радует жителей нашего города", - рассказала руководитель отдела продаж компании "Жилищная инициатива" Екатерина Хрущёва.
Помимо самого забега, организаторы подготовили конкурсы и игры. Для гостей праздника на сцене выступали танцевальные и вокальные коллективы города.
Подробный фоторепортаж с мероприятия можно также посмотреть в социальных сетях компании: "ВКонтакте", "Одноклассниках" или Фейсбуке.