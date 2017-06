1 июня 1938 года, ровно 79 лет назад, на свет вышел первый выпуск комиксов Action Comics, в котором дебютировал, пожалуй, один из самых известнейших героев — Супермен. Создателями персонажа являются писатель Джерри Сигел и художник Джо Шустер. В связи с этим портал Amic.ru предлагает вам ознакомиться с десятью интересными фактами об этом супергерое в синем трико и красном плаще.

Факт 1. Супермен не всегда умел летать

В это трудно поверить, но супергерой не всегда обладал способностями летать и стрелять лазерами из глаз. Изначально Супермен обладал скоростью выше, чем у пули, был мощнее локомотива и мог одним прыжком перепрыгнуть небоскреб. Именно таким перед нами предстал герой в первых комиксах, а также в мультсериале 1941 года выпуска.

Факт 2. Что означает буква "S" на груди Супермена?

Буква "S" на груди героя является фамильным гербом семьи Кал-Эла. Вдобавок в комиксе "Супермен: Право по рождению" и в серии "52" букву трактовали как криптонианский символ, который означает "надежду". Если его перевернуть, то он меняет свое значение на "воскрешение".

Факт 3. Как маскируется Супермен?

Многих поражает, как репортеру Кларку Кенту удается скрывать личность Супермена, надев лишь очки. Однако на самом деле этим дело не ограничивается. В комиксах очки меняют цвет его глаз, кроме этого, Кент контролирует вибрацию голосовых связок и меняет голос. Также репортер специально сутулится, носит мешковатую одежду, чтобы скрыть мускулатуру, и ведет себя как неуклюжий и слабохарактерный человек. В заключение отметим, что Кларка Кента и Супермена не раз видели вместе: героя в синем трико изображали его друзья и роботы.

Факт 4. Изначально Супермен был лысым злодеем-телепатом

Создатели Супермена Джерри Сигел и Джо Шустер первоначально придумали лысого злодея-телепата, который стремился к господству над миром. Его история была описана в небольшом комиксе "Царство Сверхчеловека" (The Reign of the Superman), опубликованном в 1933 году. Однако позже Сигел посмотрел на персонажа другим взглядом – как на героя, который ни одной чертой не похож на предшественника. Отвергнутая идея была воплощена в комиксах издательства Tangent.

Факт 5. Одна из альтернативных версий Супермена выросла в СССР

В 2003 году Марк Миллар создал комикс под названием "Красный сын" (Red Son), в котором рассказывается история советской версии супергероя. Согласно сюжету комикса, капсула с Суперменом прилетела на Землю на несколько часов позже, чем в оригинальных событиях, поэтому она упала не в США, а в колхозе на Украине. Эта версия супергероя знакома со Сталиным и пытается навязать всему миру идеологию СССР в добровольно-принудительном порядке. Добавим, что в комиксе, состоящем из трех выпусков, появляется множество героев вселенной DC, в том числе Бэтмен в шапке-ушанке.

Факт 6. В жизни Супермена встречается много людей с инициалами Л.Л.

В комиксах про Супермена создатели активно используют аллитерацию. Так, среди возлюбленных супергероя была Лана Лэнг, с которой он встречался во время учебы в школе, в колледже он встретил Лори Лемарис, а затем в его жизни появилась жительница Криптона (родной планеты героя) Лайла Леррол. Главную любовь Супермена — его коллегу по работе — зовут Лоис Лейн. Кроме этого, схожие аллитерационные имена имеют и другие персонажи, например, антагонист Супермена Лекс Лютор, сестра Лоис Люси Лейн, а также Линда Ли — кузина Супермена, являющаяся также Супердевушкой.

Факт 7. У Супермена после смерти было четыре последователя

Когда на рубеже 1992-1993 годов Супермен пал от рук одного из злодеев — Думсдея, заместить героя пытались сразу четыре разных персоны. Ими были Киборг-Супермен, оказавшийся суперзлодеем, загадочный герой Сталь (обычный человек по имени Джон Генри Айронс в броне и с кувалдой), Супербой (клон Супермена, смешанный с ДНК Лекса Лютора), а также Искоренитель (разумный инопланетный артефакт).

Факт 8. В первой версии комиксов Супермен не имел семьи и рос в детдоме

Согласно современному канону, капсула с малышом Кал-Элом упала в поле в Канзасе, где ее увидела чета Кентов. Муж с женой забрали инопланетянина к себе домой на воспитание и вырастили его, помогая преодолевать трудности, связанные с обнаружением в себе необычных способностей. Однако в самых первых комиксах ракета с младенцем приземлилась в чистом поле, а проезжавший мимо мужчина решил просто отдать Кал-Эла в приют, где он и рос, поражая всех своими талантами. Когда Кларк Кент вырос, то просто переехал в Метрополис и устроился работать репортером крупной газеты.

Факт 9. Николас Кейдж мог исполнить роль Супермена

В 1998 году на экраны мог выйти фильм под названием "Супермен жив", режиссером которого являлся бы Тим Бертон, а роль супергероя исполнил Николас Кейдж. Проект должен был быть приурочен к 60-летию героя в синем трико, однако он так и не состоялся, а по сети по сей день гуляют фотографии, на которых запечатлен Кейдж в костюме Супермена. Вот, например, снимки с первой кинопробы актера на фильм.

Факт 10. Супермен в комиксах сражался против Гитлера, а также был заодно с Мохаммедом Али

Авторы комиксов нередко сталкивают героев с известными персонажами других вселенных, в том числе нашей, реально существующей. Так, в годы Второй мировой войны Супермен на страницах комиксов сражался с Гитлером. Он в одиночку ликвидировал нацистскую военную машину и смог захватить ошеломленного фюрера. А в 1978-м герой встретился с боксером Мохаммедом Али, чтобы остановить инопланетное вторжение. Тогда спортсмену пришлось сражаться с Суперменом, чтобы сильнейший из них двоих победил на ринге захватчиков. Примечательно, что Али в том бою одержал победу над супергероем, а затем успешно защитил честь Земли.