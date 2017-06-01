Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 1 июня, в честь Международного дня защиты детей торжественно вручил ключи от 15 новых автомобилей, приобретенных для детских поликлиник региона. Мероприятие прошло на площади Советов в Барнауле. Кроме того, губернатор побывал на фестивале "Алтайский край — территория детства", где оценил товары, произведенные для самых маленьких в нашем регионе.
Фестиваль, к слову, объединил более 60 предприятий, которые производят товары для детей и их родителей. Среди новинок 2017 года — одежда для новорожденных, косметические средства для детей, спортивная детская одежда, настольные конструкторы, а также развивающие игры. Кроме того, на фестивале были представлены сырные кукурузные шарики, конфеты ручной работы и другое.
Губернатор пообщался с детьми, которые присутствовали на фестивале, а также вручил ключи от 15 новых автомобилей. По словам главы региона, новая партия техники улучшит один из ключевых показателей — оперативность оказания неотложной помощи и в целом повысит качество оказания медицинских услуг самым юным пациентам.
15 новых автомобилей поступят преимущественно в краевые медицинские организации, которые оказывают неотложную помощь. Помимо Барнаула, Бийска и Рубцовска, техника отправится в Тальменский, Благовещенский, Завьяловский и Кытмановский районы.
В завершение мероприятия глава региона принял новую коммунальную технику, которая поможет содержать в чистоте улицы и площади Барнаула. Ранее Александр Карлин официально поздравил школьников и дошколят региона с 1 июня. Официальное поздравление, направленное детям, размещено на сайте правительства региона.
Комментарии
Лучший Губернатор Вселенной))))