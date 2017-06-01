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Автобусный маршрут №151 в Барнауле с пятницы, 2 июня, будет ходить по новому расписанию. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Понедельник – пятница:
Солнечная Поляна:
06:10, 08:50, 12:30, 15:10, 17:50.
Садоводство "Солнечное":
07:30, 10:10, 13:50, 16:30, 19:10.
Суббота, воскресенье:
Солнечная Поляна:
06:10, 07:10, 08:50, 09:50, 12:30, 13:30, 15:10, 16:10, 17:50, 18:50
Садоводство "Солнечное"
07:30, 08.30, 10:10, 11:10, 13:50, 14:50, 16:30, 17:30, 19:10, 20:10
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