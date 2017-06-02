Селективная, или нишевая, парфюмерия завоевывает все большую популярность. И немудрено, что на волне повышенного интереса появляются многочисленные подделки. Просторы интернета пестрят заманчивыми предложениями приобрести элитный парфюм по очень выгодным ценам.
Как бы нам ни хотелось, но оригинальная нишевая парфюмерия не может стоить менее трех-пяти тысяч рублей, в зависимости от бренда и объема. Высокая цена обусловлена высоким качеством используемых материалов: эфирные масла, эссенции и абсолю достаточно дорогие.
Приобретение подделки — это не просто потраченные впустую деньги, но и опасность возникновения аллергических реакций, иногда весьма серьезных.
Специалисты салона Elite Parfum поделились несколькими советами, которые помогут отличить оригинальную селективную парфюмерию от подделки.
Во-первых, у оригинального экземпляра шов целлофановой упаковки тонкий и аккуратный, так как его запечатывают с помощью нагревания (если оригинал подразумевает наличие слюды).
Известный факт, которым любят прикрываться парфюмерные мошенники: если название отличается хотя бы одной буквой от оригинала, то это не подделка, а просто другой аромат. Помимо "игры слов" в названии не должно быть нечетких надписей или "потекших" букв. Даже самые мелкие надписи должны быть хорошо читаемы.
Поможет сравнение информации на сайте производителя с тем, что представлено в магазине: например, в каких объемах выпускается аромат. Если аромат выпускается в объеме 30 и 50 мл, а вам предлагают 75 мл, то, скорее всего, во флаконе находится другое содержимое.
Оригинальный флакон выполнен из качественного стекла без неровностей, подтеков или пузырьков на стекле (если аромат производится в стекле).
Вас обязательно должно насторожить отсутствие у аромата привычной трехступенчатой пирамидки раскрытия. Если у парфюма монотонное звучание и неприятные свербящие ноты, есть большой шанс, что это поддельный или испорченный продукт.
Если вы решили приобрести нишевый парфюм, то перед покупкой уделите несколько минут тому, чтобы почитать в интернете информацию об интересующем вас бренде.
Бутик Elite Parfum ведет свой аккаунт в инстаграм, в котором публикует информационные посты о важных мелочах в нишевой парфюмерии. Опытные консультанты салона с удовольствием помогут сделать правильный выбор.
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