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Сезон охоты на кабана открывается в Алтайском крае с 1 июня и продлится до 28 февраля 2018 года, сообщает официальный сайт администрации региона.
Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов нужен охотничий билет единого федерального образца. Охотничий билет теперь можно получить в МФЦ.
Также в ведомстве уточняют, что заявление на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца принимают во всех центрах "Мои документы" Алтайского края.
Телефон для справок: (3852) 200-550.
Комментарии
Насчет билета понятно. А как с лицензией на кабана? Для всех или для избранных?
Можно даже и не спрашивать - кабан живоное ушлое, кого попало не подпустит. Т.ч. будут охотиться проверенные люди...