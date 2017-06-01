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Следователи назначили доследственную проверку после того, как житель Челябинска упал в открытый канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по региону.
ЧП случилось еще 22 мая. Мужчина нес пятилетнюю дочь на руках и попал ногой в открытый канализационный колодец на набережной реки Миасс в центре города. Когда девочка упала, она ударилась головой. Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму.
Следствие выяснит все обстоятельства происшествия и установит ответственных за состояние люка. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.
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