Сотрудники Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР проводят проверку по факту повреждения градом самолета при посадке в Барнауле, сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи отмечают, что в аэропорту Барнаула 30 мая в 17.30 по местному времени приземлился самолет Ан-26 авиакомпании "КрасАвиа", летевший из Красноярска.
"После благополучной посадки в ходе послеполетного осмотра выявлено повреждение носового обтекателя воздушного судна. Предварительно установлено, что причиной повреждения стали ливневые осадки в виде града, имевшие место в момент захода воздушного судна на посадку", — говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно, что град повредил самолет во время сильнейшего урагана, обрушившегося на столицу Алтайского края. В результате рейс был задержан на восемь часов. Авиакомпания направила в Барнаул резервный борт, чтобы доставить в Красноярск 33 пассажиров, среди которых было трое детей.
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