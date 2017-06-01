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Сбербанк с четверга, 1 июня, снижает ставки по ипотеке на приобретение новостроек, сообщает пресс-служба финансового учреждения.
А уже с понедельника, 5 июня, ставки будут снижены и по остальным базовым ипотечным продуктам. Таким образом, снижение составит 0,20-0,75 п.п.
Процентная ставка на новостройки будет равна 10,70%, а при условии оформления электронной регистрации сделки — 10,0%. Ставки на приобретение готового жилья с 5 июня составят 10,00-11,25%, а с учетом акции для молодых семей — 9,50-10,75%.
В Сбербанке подчеркивают, что в этом году количество заявок на получение ипотеки увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Комментарии
Видимо завтра ключевую ставку еще понизят
а почему бы не понизить ее уже взявшим ипотеку и исправно платящим?
"а почему бы не понизить ее уже взявшим ипотеку и исправно платящим?"
Прям с языка снял, думаю банк который введет подобную систему снижения процентной ставки добросовестным заемщикам, будет в фаворе.
1.06.2017 17:17
INGENER
[больше 2x лет online]
потеря доходов это фавор для банка? ваши проценты уже запланированы банком к получению. по своей воле они не пойдут на снижение % для действующих заемщиков.
Пену сдули процентную, а так закваска не изменилась, кабала кабальная.
P.S.: Ипотека в рассрочку, отменить % по переплате. Все остальное не существенные улучшения, а скорее бессмысленные.