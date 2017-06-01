Реализацию проекта "Городская среда" единороссы обсудили с журналистами в рамках очередного собрания "Клуба свободного общения" во вторник, 30 мая.
По словам депутата Госдумы от региона Виктора Зобнева (на фото справа), сегодня в Алтайском крае реализуется 15 федеральных партийных проектов. Пять из них — инфраструктурные.
Самый крупный по финансированию — "Городская среда". Только в этом году регион получит на благоустройство более 567 млн рублей, подчеркнул Виктор Зобнев.
Будет отремонтировано несколько сотен дворов многоквартирных домов и знаковых мест отдыха в 11 муниципалитетах региона. Это Барнаул, Бийск, Белокуриха, Алейск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, ЗАТО Сибирский, Яровое и рабочий поселок Степное Озеро Благовещенского района.
Также в 2017 году в регионе заработали проекты "Парки малых городов", "Театры малых городов" и "Местный Дом культуры". На все эти четыре проекта регион получит почти 612 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.
Координатор проекта "Городская среда" в регионе, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Игорь Панарин (на главном фото слева) сообщил, что во всех муниципалитетах, участвующих в проекте, приняты соответствующие программы по благоустройству.
"Теперь стоит задача провести все предусмотренные законодательством конкурсные процедуры в срок, для того чтобы максимально оперативно начать работы непосредственно на объектах", — добавил Панарин.
Так, до 1 июля разработают дизайн-проекты благоустройства каждого из объектов проекта. Работы по благоустройству начнутся в июле.
"Для того чтобы жители были заинтересованы в сохранении благоустроенного двора, по условиям проекта эти объекты будут поставлены на баланс как общедомовое имущество. Поэтому важным условием реализации проекта стало минимальное софинансирование со стороны собственников жилых помещений, чтобы каждый житель понимал, что это в том числе и его собственность, и он несет за ее состояние солидарную ответственность", — отметил Виктор Зобнев.
Комментарии