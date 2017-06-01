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Паблик Instabarnaul опубликовал видео последствий жуткого ДТП, которое произошло на трассе в Калманском районе Алтайского края.
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Напомним, авария произошла в среду, 31 мая. Водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАН. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажирка скончались на месте происшествия до приезда скорой. Водитель автомобиля МАН не пострадал.
Комментарии
Капец! Еще вчера в инстаграмме видел. И заголовок то... Так и пишите что видео с места страшного ДТП! А то так понимается что видо самого ДТП, т.е. самого момента столкновения. В заблуждение вводите Амик (
Ужас конечно (((