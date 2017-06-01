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Сотрудники Следственного комитета в Алтайском крае поздравили детей из детских домов, а также тех, кто находится на длительном лечении, с праздником – Днем защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.
В четверг, 1 июня, многие территориальные подразделения СУСК пришли, чтобы поздравить с праздником, а также подарить подарки ребятам из подшефных детских домов. А коллектив аппарата управления участвовал в концерте, который организовали в отделении онкогематологии Краевой детской клинической больницы.
Сотрудники ведомства занимаются благотворительностью. Они помогают покупать больнице дорогие лекарства, приобретают билеты для перелетов в больницы других городов, а также дарят разные подарки – от игрушек, наборов для творчества, дидактических материалов и канцелярии до цифровой, компьютерной техники и велосипедов.
Сегодня работники Следственного комитета прямо в палате одной из больниц подарили четырехлетнему мальчику динозавра на пульте управления, а маленькой девочке, которая недавно потеряла любимого питомца, плюшевую собаку.
Комментарии
Дети это цветы жизни!
Именно поэтому Путин дал Индонезии зеленый свет на еще больший импорт пальмового масла. А в Госдуме к этому прислушались и внесли законопроект, разрешающий делать из пальмового масла заменители материнского молока для наших детей:
1) после пункта 2 дополнить статью новым пунктом:
"3. Использование пальмового и пальмоядрового масел и их стеариновых фракций при производстве пищевой продукции для детей и подростков допускается в качестве сырьевого компонента в составе заменителей жиров женского молока и заменителей молочного жира.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
Вот так, вместо развития своего сельхоза, спасения российского села и заботы о здоровье нации власть допускает вскармливать молочными суррогатами российских детей с самого их рождения.