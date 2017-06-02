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Теплая, но вместе с тем дождливая погода ожидает жителей Алтайского края в пятницу, 2 июня.
Согласно прогнозу ЦГМС по региону, днем 2 июня воздух в Алтайском крае прогреется до +19...+24 градусов. Ветер в этот день будет дуть юго-восточный, 4-9 метров в секунду с усилением до 12-17. В отдельных районах пройдут дожди и грозы.
В Барнауле в пятницу температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов. В начале дня возможны дождь и гроза. Ветер в краевой столице будет дуть юго-восточный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 15.
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