Фото: администрация Барнаула
Коммунальные службы в Барнауле усилили работы по покосу травы на улицах краевого центра после поручения главы администрации города Сергея Дугина. На днях сити-менеджер, совершая объезд города, призвал активнее бороться с травой на улицах Барнаула.
Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, за последнюю неделю управляющие компании МУП "Центральная", "Южком-Сервис", "Трест", "ЖЭК", "Мастер, "Возрождение", "Мирный" и "Комплекс услуг" покосили траву в общей сложности на 172 дворовых территориях Центрального района.
В общей сложности коммунальщики покосили траву на площади более чем 130 000 кв. метров. На территории Железнодорожного района работы по скосу травы ведутся силами администрации, управляющих организаций и предприятий района.
В администрации Барнаула отметили, что в Индустриальном районе в рамках проведения "чистого четверга" на покосе травы работают 26 триммеров, 20 газонокосилок, два трактора со специальным навесным оборудованием. Основной упор сделан на улицы Шумакова, Взлетная, Энтузиастов, Павловский тракт.
2 июня запланирована дополнительная масштабная акция по покосу газонов, участков озеленения, прилегающих к предприятиям, учреждениям и организациям района, придомовых территорий. Администрация района приглашает присоединиться к акции владельцев частных домов, торговых и промышленных предприятий, а также всех желающих.
Комментарии
Достаточно только попросить тихим добрым словом...
... но можно и постановлением
Дык, кто же мог знать, что с травой бороться надоть...
... с угрозой постановки в неловкую позу.
Он имел ввиду траву, которую курят.
Дугин сказал косить, а на автомойке Павловский/Попова посадили траву да еще поливают. Не дело, надо наказать.
Обрабатывать надо траву, парки, поймы, лес вокруг населенных пунктов от клещей\комаров. Все детство помню по лесам ходили и на улицах проводили и никаких клещей не было, комаров тоже почти не было. А тут 21 век, затариваемся репеллентами каждое лето и страховки оформляем.