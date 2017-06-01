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Врачи Алтайского краевого кардиологического диспансера освоили новую технологию обследования пациентов — эхокардиография (ЭХОКГ) с контрастированием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
В ведомстве уточняют, что врачи вводят пациенту специальный препарат-контраст. Из-за нового препарата изображение на мониторе УЗИ-аппарата получается более четким и детальным. Врачи четче видят границы между тканями органов и кровью.
Благодаря препарату специалисты могут визуально зафиксировать мельчайшие тромбы и опухоли, которые были бы не видны при обычной ЭХОКГ. Таким образом, больные гораздо быстрее, чем раньше, получают необходимое лечение.
Между тем в целом в России эта методика применяется уже три года.
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