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Пенсионерка из Барнаула вошла в топ-10 на соревнованиях на планшетах

, ИА "Амител"
Жительница Барнаула вошла в десятку лучших на соревнованиях по владению мобильным интернетом

Компания МТС объявила об итогах соревнований по владению мобильным интернетом, прошедших в рамках VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, организованного Союзом пенсионеров России совместно с МТС.

Жительница Барнаула Лариса Викторовна Грачева вошла в десятку лучших пользователей планшетом в категории "Начинающий пользователь" и заняла четвертое место за домашнее задание по пользованию порталом Госуслуг.

Весной 2017 года Лариса Викторовна окончила курсы "Мобильной академии" при Барнаульском отделении Союза пенсионеров России. Чтобы попасть на чемпионат, она прошла сначала региональные отборочные этапы, а затем показала лучший результат в номинации "Уверенный пользователь" на IV чемпионате Алтайского края по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

В 2017 году в соревнованиях на планшетах, проходивших в Санкт-Петербурге, приняли участие команды из 74 регионов России. Выполняя задания "мобильного" этапа, пенсионеры проходили онлайн-квест в поисковых системах, загружали мобильные приложения, публиковали селфи и делали посты в соцсетях, искали видео на YouTube, демонстрировали навыки интернет-шопинга.

"Год от года мы видим, что большинству российских пенсионеров удобно пользоваться именно мобильным интернетом — через планшеты и смартфоны. Наша задача – научить старшее поколение пользоваться мобильными гаджетами в повседневной жизни. Для этого МТС открыла в Алтайском крае специальные классы "Мобильной академии", где люди старшего возраста учатся работать на планшете, осваивают полезные мобильные приложения. Полученные на курсах навыки не просто повышают социальную активность людей в возрасте, но и значимо влияют на повышение качества их жизни", – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

В прошлом году на таких же соревнованиях алтайские пенсионеры, Ольга Бабунова и Валерий Пантюхов, вошли в десятку сильнейших команд России, завоевав девятое место.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.06.2017 09:33
- гость -

Амик, напишите, пожалуйста, как попасть на такие соревнования?!

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