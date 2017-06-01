Неизвестные в Барнауле полностью "разули" ВАЗ и поставили его на асфальт

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Барнаульские полицейские разыскивают злоумышленников, которые в ночь с 30 на 31 мая сняли все колеса с автомобиля ВАЗ-210715, а также похитили из салона автомагнитолу, усилитель звука, сабвуфер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что машина была припаркована на улице Тимуровской. В ней не была установлена автосигнализация. Ущерб от действий преступников составил более 18 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба".
Чтобы не попасть в подобную историю, в полиции рекомендуют:
-Оставлять машины только на освещенных дорогах, где есть камеры видеонаблюдения, или автомобильных стоянках.
-Свою машину обязательно нужно оборудовать противоугонной сигнализацией.
-Использовать скрытое навигационное оборудование с возможностью передачи координат транспортного средства. Например, положить смартфон в тайное место в автомобиле.
-Нельзя оставлять ключи и документы в автомобиле, даже если вы отходите от него на короткое время.
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