Неизвестные в Барнауле полностью "разули" ВАЗ и поставили его на асфальт

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Барнаульские полицейские разыскивают злоумышленников, которые в ночь с 30 на 31 мая сняли все колеса с автомобиля ВАЗ-210715, а также похитили из салона автомагнитолу, усилитель звука, сабвуфер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что машина была припаркована на улице Тимуровской. В ней не была установлена автосигнализация. Ущерб от действий преступников составил более 18 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба".

Чтобы не попасть в подобную историю, в полиции рекомендуют:

-Оставлять машины только на освещенных дорогах, где есть камеры видеонаблюдения, или автомобильных стоянках.

-Свою машину обязательно нужно оборудовать противоугонной сигнализацией.

-Использовать скрытое навигационное оборудование с возможностью передачи координат транспортного средства. Например, положить смартфон в тайное место в автомобиле.

-Нельзя оставлять ключи и документы в автомобиле, даже если вы отходите от него на короткое время.