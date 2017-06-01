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Названы самые популярные города для отдыха с детьми в России. Согласно данным аналитического агентства "ТурСтат", самым популярным городом по этому показателю стал Сочи. Ни Барнаул, ни Белокуриха, к слову, в этот список не попали.
Эксперты организации пришли к таким выводам, изучив данные об онлайн-бронировании отелей на июнь-август. Следом за Сочи идет Анапа, замыкает тройку Ялта. В топ-10 в порядке убывания также вошли Геленджик, Алушта, Ейск, Евпатория, Новороссийск, Севастополь и Зеленоградск. На летний отдых с детьми на российские курорты путешественники отправятся в среднем на две недели и потратят на проживание 3,5 тысячи рублей в сутки с человека.
Наиболее востребованной страной у семейных туристов из России в июне-августе текущего года оказалась Турция. В топ-3 вошли Греция и Кипр. Четвертая и пятая позиции достались Болгарии и Испании соответственно.
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