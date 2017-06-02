Пятница, 2 Июнь, 08:13

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,54
€ 63,53
Brent
$ 51,5
21°
Обь
479см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защиты детей-2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Копите деньги: сколько стоит сделать ремонт в Барнауле?

, ИА "Амител"
Квартира под отделку: в какую сумму обойдется ремонт квартиры в Барнауле?

Его боятся, о нем говорят, его оттягивают, но он неизбежен. Речь идет о ремонте. Традиционно его начинают весной — в начале лета. Кому-то нужно освежить внешний вид квартиры, другим требуется перепланировка, снос стен, капитальный ремонт ванной комнаты, замена пола. Уютная и современная квартира с ровными стенами, красивым потолком и качественной сантехникой — это удовольствие не из дешевых. Рассказываем, в какую сумму обойдется ремонт двухкомнатной квартиры в Барнауле в новостройке.

Расчеты приведены на двухкомнатную квартиру в 50 квадратных метров.

Чистовой ремонт

Чистовой ремонт требуется в новостройках, когда заказчик сдает дома под ключ. Новым жильцам требуется только косметический ремонт. Необходима подготовка поверхностей к декоративному оформлению, а затем и само декоративное оформление.

Окна

Сумма ремонта существенно уменьшится, если изначально в квартире ровные стены, хорошие потолки и качественные стеклопакеты. Однако часто бывает, что во время строительства дома экономят на таких моментах. И владельцам приходится вставлять новые окна, заниматься остеклением балкона, выравнивать стены, заново стелить пол.

Установка одного стеклопакета обойдется в среднем от 5,5 тысяч рублей. Это цена за стандартное двустворчатое окно. Три окна — это уже 16, 5 тысяч. Трехстворчатые окна обойдутся дороже.

Остекление балкона начинается от 20 тысяч рублей. Это минимальная сумма. Балкон "под ключ" обойдется в среднем в 50 тысяч рублей, в зависимости от площади помещения.

Потолок

Натяжной белый одноуровневый потолок стоит в среднем 250-300 рублей за квадратный метр вместе с работой. Гостиная в 20 квадратов обойдется примерно в 6 тысяч. Восьмиметровая кухня — в 3 тысячи рублей. Натяжной потолок во всей квартире стоит около 17 тысяч рублей.

Цветной потолок, например, черный или красный, стоит около 350 рублей за квадрат.

Если вы не хотите натяжной потолок, предпочитаете вариант под покраску, то важно, чтобы потолок был идеально ровным. В противном случае его придется шпатлевать и выравнивать. По цене это обойдется так же, как и натяжной вариант.

Потолочной плинтус на гостиную в 20 метров обойдется примерно в 600 рублей.

Пол

Если вам не надо выравнивать плиту, то деньги потребуются только на покупку материалов и оплату работы мастера. Например, постелить линолеум или ковролин стоит от 70 рублей за квадрат.

Если пол неровный, то придется дополнительно потратиться. Цементная стяжка толщиной до 60 мм стоит в среднем 300 рублей за квадрат. Добавьте стоимость материалов: линолеум около 600 рублей за квадрат, ламинат 700 рублей, ковролин 400 рублей. Это примерные цены барнаульских магазинов, материалы можно найти и дешевле, и значительно дороже.

Прибавьте стоимость плинтусов и расходных материалов.

Материалы по теме

Ванная комната и туалет

Ванная комната считается одной из самых дорогих статей расходов.

Реставрация старой ванной обойдется примерно в 7 тысяч рублей, покупка новой — в 9 тысяч рублей. Это если рассматривать самые простые варианты. Унитаз в барнаульских магазинах стоит 4 тысячи. Есть, конечно, варианты дешевле. Также можно купить и итальянскую сантехнику за 20 тысяч рублей.

Цена на раковину начинается от 2,5 тысяч рублей.

Смесители, сушилка для полотенец, трубы, расходные материалы — это еще 5-7 тысяч. Плитка на ванную комнату (напольная и настенная) в 3 квадратных метра стоит в районе 20 тысяч рублей. Цены указаны без учета работы мастеров. В среднем они берут по 800 рублей за квадрат.

Если в новой квартире на стенах есть плитка, то ее придется демонтировать. При условии, что заказчика не устроил первоначальный вариант. Это также понесет дополнительные расходы.

В среднем капитальный ремонт ванной комнаты и туалета обойдется в 70 тысяч рублей.

Кухня

Это еще одна существенная статья расходов. В зависимости от пожелания заказчика на пол можно положить линолеум или ламинат (самый дешевый вариант), плитку, мозаику или бетон. Только за материалы придется выложить минимум 5 тысяч рублей.

Стоимость "фартука" также напрямую зависит от материалов. Его можно выложить обычной плиткой и отдать за это около 8 тысяч рублей. Итальянская мозаика или вариант лофт обойдутся в разы дороже.

Мебель на заказ на кухню, допустим, в хрущевке, стоит в среднем 50–60 тысяч.

Натяжной потолок в восьмиметровой кухне обойдется в 3 тысячи рублей.

Стены

Если стены неровные, придется потратиться на работу мастера и строительные материалы. Грунтовка, шпатлевка на одну комнату в 20 метров обойдутся примерно в 2 тысячи рублей. За выравнивание углов строители возьмут около 200 рублей за квадрат, шпатлевка и шлифовка стен под обои / под краску обойдутся примерно в такую же сумму. Оклеивание стен обоями стоит в среднем 200 рублей за квадрат.

Декоративная штукатурка обойдется дороже. Большую сумму придется отдать за материал и работу.

Двери

Межкомнатные двери стоят в среднем 10 тысяч рублей. Установка оплачивается отдельно. Например, вам надо установить в квартиру четыре двери, это "выльется" в среднем в 45 тысяч.

Перегородки

Иногда по желанию владельцев квартиры требуется установка перегородок. Обычно для этих целей используют гипсокартон или кирпич. Устройство перегородок стоит от 350 рублей за квадратный метр, цена без учета стоимости материалов.

Материалы по теме

Коридор, прихожая

Если вы не собираетесь делать дизайнерский ремонт, а достаточно просто выровнять стены, поклеить обои и постелить пол, то придется потратить в среднем 5-7 тысяч.

Освещение, электрика

Провести электричество по всей квартире довольно затратно. Но на этом точно экономить нельзя. Прежде чем приступить к работе, продумайте, где в квартире будут выключатели, бытовая техника, компьютерный стол, телевизор, светильники. Это поможет избежать торчащих проводов, которые портят вид квартиры.

Проводка электричества по всей квартире обойдется примерно в 10-25 тысяч рублей.

Входная дверь

Чаще всего дверь меняют даже в новой квартире. Хорошая входная дверь стоит от 22 тысяч рублей.

Итого: ремонт в квартире "под отделку" обойдется в районе 180 тысяч рублей. Это если вам необходимо менять окна, устанавливать двери, стелить балкон, выравнивать стены и так далее. Легкий косметический ремонт обойдется куда дешевле. Обращаем внимание, что указаны средние барнаульские цены. Есть материалы куда дешевле, а цены на некоторые позиции могут расти до бесконечности. Например, квадратный метр плитки может стоить и 17 тысяч рублей.

Цены указаны без учета покупки мебели, бытовой техники, светильников и предметов интерьера.

Читайте также в сюжете: Квартирный ответ

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

2.06.2017 07:43
Написал

180 тысяч за двушку - только цена работы строителей! Материалы еще около 300 выходят

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
07:30
Копите деньги: сколько стоит сделать ремонт в Барнауле? 1
07:04
Как оформить загранпаспорт в 2017 году? Пошаговая инструкция 1
06:46
Боль и чаяния: когда в Барнауле отремонтируют проспект Красноармейский? 3
06:32
Дождливую и теплую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае 2 июня 0
03:01
Школьники спасли двух трехлетних девочек, тонущих в реке в Омске 0
02:01
Путин пословицей ответил на вопрос о предотвращенных охраной покушениях 2
01:01
Программа маткапитала может быть продлена до 2023 года 0
00:01
Сын Боба Марли стал совладельцем ежемесячника о марихуане 0
23:44
Россияне с каждым годом сильнее желают выходить на пенсию попозже - Кудрин 7
23:12
Пенсия к 2030 году будет как два прожиточных минимума - глава ПФР 2
22:55
Зарплату бюджетникам, оказавшимся вне майских указов, повысят сразу на 3,8% 2
22:33
Мост в Крым соединит два берега уже этой осенью 0
22:10
Путин подписал изменения в закон о выборах президента 0
21:44
Умер экс-охранник Освенцима, причастный к смерти 170 тысяч человек 1
21:22
"Евровидение" на Украине обошлось в 20,4 млн евро 0
20:54
Чубайс назвал солнечную энергетику национальным стартапом 2
20:33
Женщина пожаловалась полицейским на преследование подмосковного вампира 0
20:04
МВД России потребовало "презумпции доверия" к полицейским 7
19:46
Колесо обозрения за 9,5 млрд рублей планируют установить в Санкт-Петербурге 1
19:35
1 июня, Захарова и финский журналист: самое популярное в соцсетях 0
19:18
Врачи алтайского кардиоцентра используют новую технологию обследования 0
18:47
Путин заявил, что в некоторых странах русофобия "плещет через край" 1
18:31
Восемь пожарных тушили полыхающую машину в центре Барнаула 0
18:25
Форум развития Рубцовска пройдет на Алтае в конце июля 1
18:18
"Детство — это чудо!" Amic.ru подводит итоги детских конкурсов 0
18:04
Неизвестные в Барнауле полностью "разули" ВАЗ и поставили его на асфальт 0
17:52
Алтайские города не вошли в рейтинг самых популярных для отдыха с детьми 0
17:32
Алтайский край похвалили за детский отдых на совещании у Дмитрия Медведева 0
17:22
Самый большой самолет в мире готовится к пробному полету в США 2
17:14
Собака, книги и динозавр: сотрудники СУСК на Алтае поздравили детей 1
17:03
Житель Челябинска с пятилетней дочкой на руках провалился в колодец 0
16:43
Массовая борьба с травой началась в Барнауле после просьбы Сергея Дугина 7
16:35
Охотничьи билеты на кабана можно оформить в МФЦ Алтайского края 2
16:30
"Барнаульский пищевик" сообщил о старте новой "шашлычной" акции 0
16:23
Алтайские единороссы рассказали о реализации проекта "Городская среда" 0
16:15
Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке с 1 июня 7
16:08
Что такое супербюро кредитных историй и зачем оно нужно Центробанку? 1
15:54
10 интересных фактов об известном герое комиксов – Супермене 0
15:50
Опубликовано видео смертельного ДТП на Алтае с участием грузовика и "Лады" 2
15:37
Следователи разберутся в повреждении градом самолета в Барнауле 5
15:24
Конструкторы, детскую одежду и косметику показали на фестивале в Барнауле
Мероприятие прошло 1 июня на площади Сахарова
15:17
Социальные объекты и жилые дома в Бийске остались без горячей воды 0
15:03
Автобусный маршрут №151 со 2 июня будет ходить по новому расписанию 0
14:51
"Крузер", фраер и угрозы: всё о скандале с внедорожником епископа Нектария 22
14:42
Застройщик в Барнауле начал сносить ветхие дома для нового района 5
14:24
Американскую ведущую уволят после фото с муляжом головы Трампа 1
14:17
Александр Карлин вручил ключи от автомобилей и оценил детские конструкторы 1
14:13
Жительница Москвы погибла, прыгнув под поезд в метро 0
13:48
Пастух и доярка похитили новорожденного теленка в Алтайском крае 12
13:41
Учреждениям культуры в Алтайском крае помогут 11 миллионами рублей 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.