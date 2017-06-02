Его боятся, о нем говорят, его оттягивают, но он неизбежен. Речь идет о ремонте. Традиционно его начинают весной — в начале лета. Кому-то нужно освежить внешний вид квартиры, другим требуется перепланировка, снос стен, капитальный ремонт ванной комнаты, замена пола. Уютная и современная квартира с ровными стенами, красивым потолком и качественной сантехникой — это удовольствие не из дешевых. Рассказываем, в какую сумму обойдется ремонт двухкомнатной квартиры в Барнауле в новостройке.

Расчеты приведены на двухкомнатную квартиру в 50 квадратных метров.

Чистовой ремонт

Чистовой ремонт требуется в новостройках, когда заказчик сдает дома под ключ. Новым жильцам требуется только косметический ремонт. Необходима подготовка поверхностей к декоративному оформлению, а затем и само декоративное оформление.

Окна

Сумма ремонта существенно уменьшится, если изначально в квартире ровные стены, хорошие потолки и качественные стеклопакеты. Однако часто бывает, что во время строительства дома экономят на таких моментах. И владельцам приходится вставлять новые окна, заниматься остеклением балкона, выравнивать стены, заново стелить пол.

Установка одного стеклопакета обойдется в среднем от 5,5 тысяч рублей. Это цена за стандартное двустворчатое окно. Три окна — это уже 16, 5 тысяч. Трехстворчатые окна обойдутся дороже.

Остекление балкона начинается от 20 тысяч рублей. Это минимальная сумма. Балкон "под ключ" обойдется в среднем в 50 тысяч рублей, в зависимости от площади помещения.

Потолок

Натяжной белый одноуровневый потолок стоит в среднем 250-300 рублей за квадратный метр вместе с работой. Гостиная в 20 квадратов обойдется примерно в 6 тысяч. Восьмиметровая кухня — в 3 тысячи рублей. Натяжной потолок во всей квартире стоит около 17 тысяч рублей.

Цветной потолок, например, черный или красный, стоит около 350 рублей за квадрат.

Если вы не хотите натяжной потолок, предпочитаете вариант под покраску, то важно, чтобы потолок был идеально ровным. В противном случае его придется шпатлевать и выравнивать. По цене это обойдется так же, как и натяжной вариант.

Потолочной плинтус на гостиную в 20 метров обойдется примерно в 600 рублей.

Пол

Если вам не надо выравнивать плиту, то деньги потребуются только на покупку материалов и оплату работы мастера. Например, постелить линолеум или ковролин стоит от 70 рублей за квадрат.

Если пол неровный, то придется дополнительно потратиться. Цементная стяжка толщиной до 60 мм стоит в среднем 300 рублей за квадрат. Добавьте стоимость материалов: линолеум около 600 рублей за квадрат, ламинат 700 рублей, ковролин 400 рублей. Это примерные цены барнаульских магазинов, материалы можно найти и дешевле, и значительно дороже.

Прибавьте стоимость плинтусов и расходных материалов.

Ванная комната и туалет

Ванная комната считается одной из самых дорогих статей расходов.

Реставрация старой ванной обойдется примерно в 7 тысяч рублей, покупка новой — в 9 тысяч рублей. Это если рассматривать самые простые варианты. Унитаз в барнаульских магазинах стоит 4 тысячи. Есть, конечно, варианты дешевле. Также можно купить и итальянскую сантехнику за 20 тысяч рублей.

Цена на раковину начинается от 2,5 тысяч рублей.

Смесители, сушилка для полотенец, трубы, расходные материалы — это еще 5-7 тысяч. Плитка на ванную комнату (напольная и настенная) в 3 квадратных метра стоит в районе 20 тысяч рублей. Цены указаны без учета работы мастеров. В среднем они берут по 800 рублей за квадрат.

Если в новой квартире на стенах есть плитка, то ее придется демонтировать. При условии, что заказчика не устроил первоначальный вариант. Это также понесет дополнительные расходы.

В среднем капитальный ремонт ванной комнаты и туалета обойдется в 70 тысяч рублей.

Кухня

Это еще одна существенная статья расходов. В зависимости от пожелания заказчика на пол можно положить линолеум или ламинат (самый дешевый вариант), плитку, мозаику или бетон. Только за материалы придется выложить минимум 5 тысяч рублей.

Стоимость "фартука" также напрямую зависит от материалов. Его можно выложить обычной плиткой и отдать за это около 8 тысяч рублей. Итальянская мозаика или вариант лофт обойдутся в разы дороже.

Мебель на заказ на кухню, допустим, в хрущевке, стоит в среднем 50–60 тысяч.

Натяжной потолок в восьмиметровой кухне обойдется в 3 тысячи рублей.

Стены

Если стены неровные, придется потратиться на работу мастера и строительные материалы. Грунтовка, шпатлевка на одну комнату в 20 метров обойдутся примерно в 2 тысячи рублей. За выравнивание углов строители возьмут около 200 рублей за квадрат, шпатлевка и шлифовка стен под обои / под краску обойдутся примерно в такую же сумму. Оклеивание стен обоями стоит в среднем 200 рублей за квадрат.

Декоративная штукатурка обойдется дороже. Большую сумму придется отдать за материал и работу.

Двери

Межкомнатные двери стоят в среднем 10 тысяч рублей. Установка оплачивается отдельно. Например, вам надо установить в квартиру четыре двери, это "выльется" в среднем в 45 тысяч.

Перегородки

Иногда по желанию владельцев квартиры требуется установка перегородок. Обычно для этих целей используют гипсокартон или кирпич. Устройство перегородок стоит от 350 рублей за квадратный метр, цена без учета стоимости материалов.

Коридор, прихожая

Если вы не собираетесь делать дизайнерский ремонт, а достаточно просто выровнять стены, поклеить обои и постелить пол, то придется потратить в среднем 5-7 тысяч.

Освещение, электрика

Провести электричество по всей квартире довольно затратно. Но на этом точно экономить нельзя. Прежде чем приступить к работе, продумайте, где в квартире будут выключатели, бытовая техника, компьютерный стол, телевизор, светильники. Это поможет избежать торчащих проводов, которые портят вид квартиры.

Проводка электричества по всей квартире обойдется примерно в 10-25 тысяч рублей.

Входная дверь

Чаще всего дверь меняют даже в новой квартире. Хорошая входная дверь стоит от 22 тысяч рублей.

Итого: ремонт в квартире "под отделку" обойдется в районе 180 тысяч рублей. Это если вам необходимо менять окна, устанавливать двери, стелить балкон, выравнивать стены и так далее. Легкий косметический ремонт обойдется куда дешевле. Обращаем внимание, что указаны средние барнаульские цены. Есть материалы куда дешевле, а цены на некоторые позиции могут расти до бесконечности. Например, квадратный метр плитки может стоить и 17 тысяч рублей.

Цены указаны без учета покупки мебели, бытовой техники, светильников и предметов интерьера.