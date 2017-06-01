Фото: hi-news.ru
Самый большой самолет в мире – Stratolaunch – в первый раз покинул ангар, расположенный в американском штате Калифорния, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Специалисты только пару недель разбирали стапели высотой с трехэтажный дом. При этом впервые была опробована прочность 28-колесного шасси.
Дальше эксперты будут проверять систему безопасности лайнера. Через два года должен пройти первый демонстрационный полет.
Stratolaunch создаётся в международном аэрокосмическом порту в Мохаве, Калифорния. Разработку исполинского самолёта возглавила аэрокосмическая компания Scaled Composites. Stratolaunch, получивший прозвище "Рух" в честь огромной мифической птицы, имеет два фюзеляжа, шесть реактивных двигателей Pratt & Whitney, 28 колёс шасси и колоссальный размах крыльев в 117 метров.
Комментарии
украинская Мрия КБ Антонова 600 тонн взлётного веса побольше будет.
Stratolaunch- 117 метров. Масса: 250 тонн. Масса с полной нагрузкой: 590 тонн
Ан-225 (Мрiя, укр. "Мечта"-Самый большой самолёт в мире с самой большой взлётной массой (более 640 тонн) и самый большой аппарат тяжелее воздуха (по длине и размаху крыла)