В правительстве страны похвалили Алтайский край за детский отдых

Фото: администрация Алтайского края
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова похвалила Алтайский край за правильную организацию питания в детских лагерях. Об этом она сообщила на заседании правительства под руководством Дмитрия Медведева, которое прошло 31 мая.
Анна Попова пояснила, что в этом году произошло увеличение стоимости питания, заложенной в государственных контрактах. Она охарактеризовала это как положительный момент. В то же время констатировала, что далеко не во всех регионах договоры на поставку заключаются напрямую с производителями пищевой продукции, зачастую это посредники.
"Если говорить о тех, кто делает это максимально со своими производителями, – это Новгородская область (86% всех контрактов в этом оздоровительном сезоне), Алтайский край, Владимирская, Калининградская, Кировская области. К сожалению, не всё выглядит так же в других субъектах Российской Федерации", — сказала глава Роспотребнадзора.
Анна Попова отметила, что за последние пять лет в стране наблюдается снижение количества инцидентов, связанных с осложнением эпидемиологической обстановки в летнюю оздоровительную кампанию, но вместе с тем здесь риски остаются достаточно высокими.
Премьер-министр страны Дмитрий Медведев отметил, что очень важно обеспечить безопасность детей в летних учреждениях.
"Требования к компаниям, которые предоставляют услуги по организации такого отдыха, стали жестче. Выше требования к квалификации людей, которые работают с детьми. Речь идет о вожатых, воспитателях, проводниках. Все они берут на себя ответственность за подопечных и должны чётко понимать, что безопасность – это самое существенное", — сказал Дмитрий Медведев.
Отметим, что в Алтайском крае в этом году в детских лагерях отдохнут около 160 тысяч детей. Всего на организацию детского отдыха в регионе потратят порядка 440 миллионов рублей. Объем финансирования из краевого бюджета увеличен на 38 миллионов. Еще порядка 70 миллионов направят из бюджетов муниципальных образований.
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