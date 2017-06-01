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Колесо обозрения высотой 170 метров может появиться в Санкт-Петербурге. Стоимость аттракциона будет равна 9,5 млрд рублей, пишет ТАСС.
Такую идею озвучили инвесторы во главе с Becar Asset Managment Group. По их словам, аттракцион будет выше, чем колесо обозрения в Лондоне и Сингапуре. Специалисты сейчас занимаются согласованием высотности и места расположения.
Возможно, в новом колесе обозрения будет расположено 36 кабин вместимостью 30 человек. Не исключено, что аттракцион установят в парке 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе.
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