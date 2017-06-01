День защиты детей
Самый добрый, самый теплый праздник сегодня отмечается во всем мире – День защиты детей. Соцсети наполняются яркими, теплыми снимками улыбающихся детишек, а также пожеланиями родителей: "Дети – самое главное!", "Берегите детей!". Смотрим и заряжаемся милой атмосферой.
Сегодняшний день целиком и полностью посвящен маленьким гражданам нашей необъятной Родины! Они, как никто, нуждаются в нашей защите и поддержке! В этот день хочется пожелать, чтобы ни один ребенок не страдал от ущемления его прав и свободы, чтобы каждый из них имел возможность получить образование и медицинскую помощь, был счастлив и не знал взрослых проблем, а взрослые, в свою очередь, помогали детям осуществлять их мечты и делали их детство по-настоящему счастливым! #1июня #моймалыш
Захарова и финский журналист
Вопрос финского журналиста, обратившийся к Марии Захаровой на брифинге с вопросом о положении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне, по мнению представителя МИД России, пришел не по адресу. Захарова предложила журналисту съездить непосредственно в эту республику, чтобы на месте разобраться в теме, которую так любят западные СМИ.
Пользователи соцсетей активно обсудили видео в пабликах. Мнения разделились, некоторым было стыдно за такую речь представителя России: "Почему говорит она, а стыдно мне?". У других была обратная реакция: "Вот это достойный представитель МИД РФ!". Но многие подметили, как Захарова подмигнула журналисту в конце речи.
ДТП с мотоциклистом
ДТП с участием мотоциклиста, произошедшее на пересечении улицы Солнечная Поляна с Павловским трактом, стало резонансным для барнаульцев. "Долетался!", "живой хоть?" — негодовали и переживали за водителя мотоцикла горожане, многим из которых мотоцикл показался знакомым (видели его припаркованным по соседству). Не обошлось и без конфликта между автовладельцами и мотоциклистами.
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