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Форум развития Рубцовска пройдет на Алтае в конце июля

, ИА "Амител"
Цель форума — разработать план оздоровления города

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Форум развития алтайского города Рубцовска пройдет в конце июля при участии власти, бизнеса и федеральных экспертов. В четверг, 1 июня, состоялось первое заседание организационного комитета форума. Подробности сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

Участие в форуме примут эксперты регионального и федерального уровней. По словам одного из основных организаторов форума, депутата Государственной думы от Алтайского края, единоросса Виктора Зобнева, главная задача — разработать методы оздоровления социально-экономической ситуации и комплексной модернизации городского хозяйства.

"Для координации этой работы и повышения ее эффективности необходимо изыскать и привлечь в город серьезные дополнительные силы и средства: материальные, организационные, человеческие. Форум развития Рубцовска" направлен на решение именно этих задач", — прокомментировал он.

Важной темой станет создание в Рубцовске территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Сейчас "Единая Россия" проводит сбор подписей жителей в поддержку получения городом этого статуса федерального уровня. По словам секретаря реготделения партии "Единая Россия" Александра Романенко, в поддержку этого предложения уже выступило более 10 тысяч горожан.

Виктор Зобнев подчеркнул, что в Рубцовске сложилась непростая социально-экономическая ситуация.

"В городе менялись управленческие команды и подходы, но к качественному изменению ситуации в городском хозяйстве это, к сожалению, не привело. Состояние дорожной инфраструктуры и коммунальных сетей постепенно ухудшалось, в итоге возникла необходимость масштабной реконструкции дорожной и инженерной инфраструктуры, полного технического перевооружения городских коммунальных служб, срочного поиска и замены ресурсоснабжающей организации в сфере теплоэнергетики. Город рисковал войти в затяжной период существования в условиях перманентной чрезвычайной ситуации. Подъем грунтовых вод и подтопление жилых домов еще более обострили проблемы", — добавил он.


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