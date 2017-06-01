В МВД призвали ввести в России "презумпцию доверия" к сотрудникам правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".
"Мы ставим вопрос о введении института "презумпции доверия" к сотрудникам полиции. Когда его действия априори считаются правомерными и только потом должны в судебном или ином порядке доказываться, что он поступил неправильно и превысил свои полномочия. А если он предъявляет законные требования — любой гражданин обязан их исполнить. Обязан!" — заявил заместитель министра МВД Игорь Зубов на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
В случае введения такой "презумпции" каждый гражданин должен будет исполнять любое требование полицейского. Правомерность требования, по всей видимости, остается на совести полицейского, а в неоднозначных случаях законность требования, судя по всему, будет выясняться уже после исполнения требования.
"Это должно быть в крови каждого человека", - заявил Зубов, отметив, что если же впоследствии доказывается неправомерность действий сотрудника полиции, он должен привлекаться к повышенной ответственности.
"Считаем, что это важный вопрос для системы МВД, потому что он поднимается почти на всех наших встречах с личным составом", — подчеркнул замминистра.
Комментарии
а скажите мне, что будет им мешать неправомерные действия совершать и шито-крыто потом наводить?
К примеру вот проехать крутой поворот на скорости 250 законы физики помешают и им пофиг депутат ты или судья или там чиновник или денег у тебя навалом...