Чубайс назвал солнечную энергетику национальным стартапом

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая в ходе ПМЭФ-2017, заявил, что в России идет активное развитие альтернативной энергетики, сообщает "Интерфакс".
"Солнечная энергетика как национальный "стартап" в России состоялась. Я считаю, что к концу года станет абсолютно ясно, что и с ветроэнергетикой это тоже произошло. Мы имеем нахальство заявить: мы знаем, какой крупномасштабный технологический кластер появится в электроэнергетике в ближайшие 10 лет, — который перевернет все. Все эксперты в один голос говорят о промышленном хранении электроэнергии", — сказал Чубайс.
Он напомнил, что первая солнечная станция была введена 1,5 года назад в Башкирии.
Также Чубайс сообщил, что "Роснано" совместно с группой "Ренова" реализует проекты в области солнечной энергетики в рамках совместной компании "Хевел". Также компания создала фонд по развитию ветроэнергетики совместно с финским Fortum объемом 30 млрд руб. Планируется привлечь еще 70 млрд руб.
"Мы с коллегами в "Роснано" глубоко убеждены, что альтернативная энергетика в нефтяной и газовой России абсолютно необходима. Это вопрос выживания страны в долгосрочной перспективе", — заключил Чубайс.
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