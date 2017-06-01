Организаторы "Евровидения-2017" отчитались о затратах на проведение песенного конкурса, сообщает Life.
Данные озвучил исполнительный продюсер музыкального первенства Павел Грицак. Общая стоимость конкурса составила 20,4 миллиона евро (602 млн гривен).
Согласно подсчетам организаторов, билетов было продано на 65% больше прогнозируемого числа. Сумма выручки с продажи билетов составила 72,5 миллиона гривен.
Грицак подчеркнул, что Украине удалось сэкономить на проведении мероприятия 135 миллионов гривен.
Организацию "Евровидения" в Москве (2009 год) оценили в 40-44 млн долларов.
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