Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон о выборах президента. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Федеральным законом устанавливается механизм голосования избирателей по месту нахождения на основании заявления. В связи с чем изменяются формы протоколов избирательных комиссий.
Также актуализируются положения об образовании избирательных участков, формировании избирательных комиссий, выдвижении и регистрации кандидатов, проведении предвыборной агитации, финансировании выборов, а также о требованиях к помещению для голосования.
Также в тексте сообщения отмечается, что данный закон предусматривает возможности применения в помещениях для голосования средств видеонаблюдения.
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