Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что зарплаты работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года будут проиндексированы минимум на уровень инфляции — на 3,8 процента, если исходить из макропрогноза Минэкономразвития, передает ТАСС.
"Это нижняя планка, может быть, больше", — рассказал Топилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума 1 июня.
Данное предложение озвучил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, отметив, что у целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась.
Под майские указы Путина не попали такие профессии, как экономист, юрист, бухгалтер, кадровик, инженер, программист, слесарь, сантехник, уборщик, социальный психолог и другие.
В Минтруде подсчитали, что индексация может коснуться примерно 5,8 миллиона человек, из которых 1,9 миллиона работают в федеральных учреждениях, остальные — в региональных и муниципальных.
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