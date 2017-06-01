Четверг, 1 Июнь, 23:52

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,54
€ 63,53
Brent
$ 51,5
18°
Обь
479см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защиты детей-2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Зарплату бюджетникам, оказавшимся вне майских указов, повысят сразу на 3,8%

, ИА "Амител"
Индексация может коснуться примерно 5,8 миллиона человек, которым не повышали зарплату несколько лет

Фото: концептуал.рф

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что зарплаты работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года будут проиндексированы минимум на уровень инфляции — на 3,8 процента, если исходить из макропрогноза Минэкономразвития, передает ТАСС

"Это нижняя планка, может быть, больше", — рассказал Топилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума 1 июня.

Данное предложение озвучил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, отметив, что у целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась.

Под майские указы Путина не попали такие профессии, как экономист, юрист, бухгалтер, кадровик, инженер, программист, слесарь, сантехник, уборщик, социальный психолог и другие.

В Минтруде подсчитали, что индексация может коснуться примерно 5,8 миллиона человек, из которых 1,9 миллиона работают в федеральных учреждениях, остальные — в региональных и муниципальных.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
23:44
Россияне с каждым годом сильнее желают выходить на пенсию попозже - Кудрин 0
23:12
Пенсия к 2030 году будет, как два прожиточных минимума - глава ПФР 0
22:55
Зарплату бюджетникам, оказавшимся вне майских указов, повысят сразу на 3,8% 0
22:33
Мост в Крым соединит два берега уже этой осенью 0
22:10
Путин подписал изменения в закон о выборах президента 0
21:44
Умер экс-охранник Освенцима, причастный к смерти 170 тысяч человек 0
21:22
"Евровидение" на Украине обошлось в 20,4 млн евро 0
20:54
Чубайс назвал солнечную энергетику национальным стартапом 1
20:33
Женщина пожаловалась полицейским на преследование подмосковного вампира 0
20:04
МВД России потребовало "презумпции доверия" к полицейским 4
19:46
Колесо обозрения за 9,5 млрд рублей планируют установить в Санкт-Петербурге 1
19:35
1 июня, Захарова и финский журналист: самое популярное в соцсетях 0
19:18
Врачи алтайского кардиоцентра используют новую технологию обследования 0
18:47
Путин заявил, что в некоторых странах русофобия "плещет через край" 0
18:31
Восемь пожарных тушили полыхающую машину в центре Барнаула 0
18:25
Форум развития Рубцовска пройдет на Алтае в конце июля 0
18:18
"Детство — это чудо!" Amic.ru подводит итоги детских конкурсов 0
18:04
Неизвестные в Барнауле полностью "разули" ВАЗ и поставили его на асфальт 0
17:52
Алтайские города не вошли в рейтинг самых популярных для отдыха с детьми 0
17:32
Алтайский край похвалили за детский отдых на совещании у Дмитрия Медведева 0
17:22
Самый большой самолет в мире готовится к пробному полету в США 2
17:14
Собака, книги и динозавр: сотрудники СУСК на Алтае поздравили детей 1
17:03
Житель Челябинска с пятилетней дочкой на руках провалился в колодец 0
16:43
Массовая борьба с травой началась в Барнауле после просьбы Сергея Дугина 7
16:35
Охотничьи билеты на кабана можно оформить в МФЦ Алтайского края 2
16:30
"Барнаульский пищевик" сообщил о старте новой "шашлычной" акции 0
16:23
Алтайские единороссы рассказали о реализации проекта "Городская среда" 0
16:15
Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке с 1 июня 7
16:08
Что такое супербюро кредитных историй и зачем оно нужно Центробанку? 1
15:54
10 интересных фактов об известном герое комиксов – Супермене 0
15:50
Опубликовано видео смертельного ДТП на Алтае с участием грузовика и "Лады" 2
15:37
Следователи разберутся в повреждении градом самолета в Барнауле 5
15:24
Конструкторы, детскую одежду и косметику показали на фестивале в Барнауле
Мероприятие прошло 1 июня на площади Сахарова
15:17
Социальные объекты и жилые дома в Бийске остались без горячей воды 0
15:03
Автобусный маршрут №151 со 2 июня будет ходить по новому расписанию 0
14:51
"Крузер", фраер и угрозы: всё о скандале с внедорожником епископа Нектария 22
14:42
Застройщик в Барнауле начал сносить ветхие дома для нового района 5
14:24
Американскую ведущую уволят после фото с муляжом головы Трампа 1
14:17
Александр Карлин вручил ключи от автомобилей и оценил детские конструкторы 1
14:13
Жительница Москвы погибла, прыгнув под поезд в метро 0
13:48
Пастух и доярка похитили новорожденного теленка в Алтайском крае 12
13:41
Учреждениям культуры в Алтайском крае помогут 11 миллионами рублей 0
13:24
Известная писательница Дина Рубина презентует в Барнауле новую книгу 2
13:15
ДТП с участием мотоцикла произошло в Барнауле. Фото 3
13:03
Смотрим на роскошный особняк, который купил Барак Обама в Вашингтоне 16
12:49
Уровень воды в реках Алтайского края стал подниматься после дождей 0
12:34
"Иван Купала" будет развлекать гостей в День России на Бирюзовой Катуни 11
12:25
Хиллари Клинтон: Путин задумал сокрушить Америку 10
12:11
Иномарка влетела в опору ЛЭП в Новосибирске, три человека погибли 1
12:02
Алтайский госдумец Герасименко выступил за рост акцизов на сигареты 4
11:53
Почему Владимир Путин продлил санкции против турецких томатов? 4
11:43
Две вертолетные площадки для санавиации построят в Барнауле к осени 5
11:35
Прокуратура накажет УК Барнаула за обрушение фасадов зданий 1
11:24
Неизвестный попытался проникнуть в Белый дом 1
11:12
Не заплатил – в тюрьму. Когда приставы начнут арестовывать алиментщиков? 50
11:05
Соседка в Белокурихе помогла полиции поймать опытного угонщика 1
10:53
ДТП на алтайской трассе с участием грузовика унесло жизни двух человек 1
10:36
Спикер АКЗС высказался о лишении глав дум Бийска и Рубцовска зарплаты 11
10:30
Стать новоселом в новом доме в центре Барнаула можно уже в этом году 0
10:24
Сергей Дугин поздравил маленьких барнаульцев с Днем защиты детей 1
10:20
Карлин напомнил детям, что они находятся в центре социальной политики 4
10:06
Летние инструкторы появятся на детских площадках в Барнауле 3
10:00
Увидеть свою будущую квартиру в 3D предлагает ИСК "Алгоритм" 1
09:50
Алтайским детям в честь 1 июня подарят сертификаты на инсулиновые помпы 7
09:38
Власти Барнаула нашли нарушения на детских площадках города 3
09:30
Презентация нового SKODA KODIAQ состоится 4 июня 0
09:25
Клинтон увидела послание для русских в слове covfefe 4
09:12
Пять тюрем закроют в Нидерландах из-за недостатка заключенных 10
09:00
Что такое наружная реклама и в чем ее преимущество? 0
08:50
Семеро пожарных тушили полыхающий гараж в Барнауле 2
08:42
"Правила жизни – 2017". Законы, которые вступят в силу в России в июне 1
08:34
Выходи играть: самые популярные игры двух столетий по версии Amic.ru 15
08:27
Барнаульцы предупреждают о большой яме в асфальте в центре города 8
08:15
Ошибочные действия пилота стали причиной крушения самолета Минобороны 22
08:03
Свадебный образ: что нужно сделать невесте? 0
07:45
"Нелюбовь" Звягинцева, "Чудо-женщина" и другие премьеры недели 0
07:23
Где и когда можно узнать результаты ЕГЭ в Алтайском крае? 0
07:11
Защита детства – общая задача: интервью со следователем 0
06:47
Рубцовск достоин статуса территории опережающего развития — депутат Госдумы 16
06:21
Впали в детство: "резиночка", "ножички" и другие игры от редакции Amic.ru 10
06:05
Дождь и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 1 июня 0
05:01
Смотрим, как дагестанский полицейский охотится на корову в городе 3
04:01
Матвиенко опровергла "заморозку" индексации пенсий до 2035 года 8
03:01
Путин выделит 500 млн рублей из резервного фонда на мультики 0
02:06
Путин поприветствовал "майора голубя из ФСО" 5
01:14
Путин – первый за 350 лет российский правитель, посетивший старообрядцев 13
00:15
Суд полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК 25

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.