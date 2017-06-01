Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что размер пенсии в стране к 2030 году составит два прожиточных минимума, пишет "Газета.Ru".
"В соответствии со стратегией развития пенсионной системы России мы планируем до 2030 года достичь двух прожиточных минимумов", — заявил Дроздов на Петербургском экономическом форуме.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предполагает, что доходы россиян будут расти минимальными темпами до 2035 года. При этом пенсии фактически сократятся до уровня 2016 года. После спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что речи о "заморозке" пенсий не может быть и речи.
5 мая сообщалось, что бывший министр финансов России Алексей Кудрин выступил с предложением повысить пенсионный возраст в стране.
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