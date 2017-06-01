Председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Алексей Кудрин рассказал, что фокус-группы его центра свидетельствуют о том, что отношение к повышению пенсионного возраста в РФ шесть лет назад было хуже, чем теперь. Об этом сообщает РИА Новости.
"Шесть лет назад тоже проводились предыдущей командой такие же опросы, отношение было существенно хуже", — сказал Кудрин, отметив, что любые реформы, в том числе не совсем популярные, требуют обсуждения и анализа последствий.
"Мы провели часть таких обследований, социологических фокус-групп… Безусловно, в современном мире любые реформы должны обсуждаться и должен сложиться некий консенсус, или большинство должно все-таки поддерживать", — сказал Кудрин.
ЦСР в проекте стратегии экономического развития РФ на 2018-2024 годы предлагает начиная с 2019 года ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.
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