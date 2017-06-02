Дэмиан Марли (младший сын легендарного Боба Марли) стал инвестором компании, которая владеет контрольным пакетом журнала High Times, сообщает Life со ссылкой на таблоид TMZ.
Журналисты High Times пишут только о том, где, как, когда и каким образом употреблять марихуану. Так что, издание имеет очень узкую специализацию и определенную аудиторию.
Новые инвесторы обещают не вмешиваться в политику издания и сделать ставку на мероприятия и фестивали, которые могут проходить под эгидой журнала. Также предполагается привлечь для High Times больше читателей и рекламодателей.
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