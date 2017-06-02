Программа маткапитала может быть продлена до 2023 года. Соответствующий законопроект подготовлен министерством труда, передает ТАСС.
Как заявил глава ведомства Максим Топилин, документ уже внесен в правительство.
Программа материнского капитала действует с 2007 года. Изначально размер выплаты для семьи, в которой решили родить или усыновить второго и третьего ребенка, составлял 250 тысяч рублей. Сейчас эта сумма превышает 450 тысяч рублей.
Родители могут использовать средства материнского капитала, в частности, на улучшение жилищных условий, получение детьми образования или формирование накопительной части трудовой пенсии матери.
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