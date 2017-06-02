Пятница, 2 Июнь, 08:12

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,54
€ 63,53
Brent
$ 51,5
21°
Обь
479см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защиты детей-2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Боль и чаяния: когда в Барнауле отремонтируют проспект Красноармейский?

, ИА "Амител"
Работы на проспекте ведутся в круглосуточном режиме

Дорожный ремонт – это всегда палка о двух концах: с одной стороны, это хорошо, так как дорога будет без ям и ухабов, с другой — ремонт чрезвычайно стопорит движение и вызывает раздражение у автомобилистов, которые вынуждены простаивать в пробках. 

Именно такое раздражение у водителей сегодня вызывает проспект Красноармейский, где из-за огромного количества огражденных люков приходится прокладывать до чрезвычайности извилистый маршрут.

Между тем 5 мая начальник ООО "Барнаульское ДСУ-4" Николай Данилин заявил журналистам, что все работы на проспекте Красноармейском от моста через р. Барнаулку до проспекта Строителей завершат до конца мая. Тогда же он отметил, что работы на проспекте ведутся в круглосуточном режиме.

По сообщению "Наших новостей", одна из главных задач дорожников — поднять канализационные люки на уровень с новым покрытием. Как выяснили " Наши новости ", специалисты с металлоискателями ищут люки. И находят порой те, что были закатаны еще десятки лет назад.

При этом начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи мэрии Барнаула Дмитрий Симоненко заявил журналистам, что основной срок работ на  проспекте Красноармейском не нарушается.

Сегодня дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта на участке от проспекта Строителей до ул. Молодежной. Завершить работы полностью планируют к концу июня. 

Отмечу, всего в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году ДСУ-4 должно отремонтировать четыре улицы. Помимо Красноармейского, это Матросова (от пр. Ленина до ул. Советской Армии), Молодежная (от пр. Сибирского до ул. Челюскинцев) и Партизанская (от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев).

 

Читайте также в сюжете: Дорожный ремонт – 2017

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

2.06.2017 07:25
Гость

Ну а на переходе от кинотеатра Мир к гостинице Барнаул выдолбили асфальт, потом как попало приляпали, через пути вообще ноги сломать можно, а там и с велосипедами и с колясками теперь люди по колдобинами мучаются, а покрытие для машин сделали ровное, оно и до этого неплохое было. В дождь только лужи стоят, значит недолго до первых морозов

0  0
2.06.2017 07:26
- гость -

Надеюсь, крышки люков не останутся торчать над дорогой, как на фото?

0  0
2.06.2017 08:00
- гость -

Да фигня это все. Согласно гос контракту(а сейчас все через них) срок сдачи работы в конце июля. Спасибо 223фз и 44фз сейчас все так, зависит от даты выигрыша контракта.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
07:30
Копите деньги: сколько стоит сделать ремонт в Барнауле? 1
07:04
Как оформить загранпаспорт в 2017 году? Пошаговая инструкция 1
06:46
Боль и чаяния: когда в Барнауле отремонтируют проспект Красноармейский? 3
06:32
Дождливую и теплую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае 2 июня 0
03:01
Школьники спасли двух трехлетних девочек, тонущих в реке в Омске 0
02:01
Путин пословицей ответил на вопрос о предотвращенных охраной покушениях 2
01:01
Программа маткапитала может быть продлена до 2023 года 0
00:01
Сын Боба Марли стал совладельцем ежемесячника о марихуане 0
23:44
Россияне с каждым годом сильнее желают выходить на пенсию попозже - Кудрин 7
23:12
Пенсия к 2030 году будет как два прожиточных минимума - глава ПФР 2
22:55
Зарплату бюджетникам, оказавшимся вне майских указов, повысят сразу на 3,8% 2
22:33
Мост в Крым соединит два берега уже этой осенью 0
22:10
Путин подписал изменения в закон о выборах президента 0
21:44
Умер экс-охранник Освенцима, причастный к смерти 170 тысяч человек 1
21:22
"Евровидение" на Украине обошлось в 20,4 млн евро 0
20:54
Чубайс назвал солнечную энергетику национальным стартапом 2
20:33
Женщина пожаловалась полицейским на преследование подмосковного вампира 0
20:04
МВД России потребовало "презумпции доверия" к полицейским 7
19:46
Колесо обозрения за 9,5 млрд рублей планируют установить в Санкт-Петербурге 1
19:35
1 июня, Захарова и финский журналист: самое популярное в соцсетях 0
19:18
Врачи алтайского кардиоцентра используют новую технологию обследования 0
18:47
Путин заявил, что в некоторых странах русофобия "плещет через край" 1
18:31
Восемь пожарных тушили полыхающую машину в центре Барнаула 0
18:25
Форум развития Рубцовска пройдет на Алтае в конце июля 1
18:18
"Детство — это чудо!" Amic.ru подводит итоги детских конкурсов 0
18:04
Неизвестные в Барнауле полностью "разули" ВАЗ и поставили его на асфальт 0
17:52
Алтайские города не вошли в рейтинг самых популярных для отдыха с детьми 0
17:32
Алтайский край похвалили за детский отдых на совещании у Дмитрия Медведева 0
17:22
Самый большой самолет в мире готовится к пробному полету в США 2
17:14
Собака, книги и динозавр: сотрудники СУСК на Алтае поздравили детей 1
17:03
Житель Челябинска с пятилетней дочкой на руках провалился в колодец 0
16:43
Массовая борьба с травой началась в Барнауле после просьбы Сергея Дугина 7
16:35
Охотничьи билеты на кабана можно оформить в МФЦ Алтайского края 2
16:30
"Барнаульский пищевик" сообщил о старте новой "шашлычной" акции 0
16:23
Алтайские единороссы рассказали о реализации проекта "Городская среда" 0
16:15
Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке с 1 июня 7
16:08
Что такое супербюро кредитных историй и зачем оно нужно Центробанку? 1
15:54
10 интересных фактов об известном герое комиксов – Супермене 0
15:50
Опубликовано видео смертельного ДТП на Алтае с участием грузовика и "Лады" 2
15:37
Следователи разберутся в повреждении градом самолета в Барнауле 5
15:24
Конструкторы, детскую одежду и косметику показали на фестивале в Барнауле
Мероприятие прошло 1 июня на площади Сахарова
15:17
Социальные объекты и жилые дома в Бийске остались без горячей воды 0
15:03
Автобусный маршрут №151 со 2 июня будет ходить по новому расписанию 0
14:51
"Крузер", фраер и угрозы: всё о скандале с внедорожником епископа Нектария 22
14:42
Застройщик в Барнауле начал сносить ветхие дома для нового района 5
14:24
Американскую ведущую уволят после фото с муляжом головы Трампа 1
14:17
Александр Карлин вручил ключи от автомобилей и оценил детские конструкторы 1
14:13
Жительница Москвы погибла, прыгнув под поезд в метро 0
13:48
Пастух и доярка похитили новорожденного теленка в Алтайском крае 12
13:41
Учреждениям культуры в Алтайском крае помогут 11 миллионами рублей 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.