Дорожный ремонт – это всегда палка о двух концах: с одной стороны, это хорошо, так как дорога будет без ям и ухабов, с другой — ремонт чрезвычайно стопорит движение и вызывает раздражение у автомобилистов, которые вынуждены простаивать в пробках.
Именно такое раздражение у водителей сегодня вызывает проспект Красноармейский, где из-за огромного количества огражденных люков приходится прокладывать до чрезвычайности извилистый маршрут.
Между тем 5 мая начальник ООО "Барнаульское ДСУ-4" Николай Данилин заявил журналистам, что все работы на проспекте Красноармейском от моста через р. Барнаулку до проспекта Строителей завершат до конца мая. Тогда же он отметил, что работы на проспекте ведутся в круглосуточном режиме.
По сообщению "Наших новостей", одна из главных задач дорожников — поднять канализационные люки на уровень с новым покрытием. Как выяснили " Наши новости ", специалисты с металлоискателями ищут люки. И находят порой те, что были закатаны еще десятки лет назад.
При этом начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи мэрии Барнаула Дмитрий Симоненко заявил журналистам, что основной срок работ на проспекте Красноармейском не нарушается.
Сегодня дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта на участке от проспекта Строителей до ул. Молодежной. Завершить работы полностью планируют к концу июня.
Отмечу, всего в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году ДСУ-4 должно отремонтировать четыре улицы. Помимо Красноармейского, это Матросова (от пр. Ленина до ул. Советской Армии), Молодежная (от пр. Сибирского до ул. Челюскинцев) и Партизанская (от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев).
Комментарии
Ну а на переходе от кинотеатра Мир к гостинице Барнаул выдолбили асфальт, потом как попало приляпали, через пути вообще ноги сломать можно, а там и с велосипедами и с колясками теперь люди по колдобинами мучаются, а покрытие для машин сделали ровное, оно и до этого неплохое было. В дождь только лужи стоят, значит недолго до первых морозов
Надеюсь, крышки люков не останутся торчать над дорогой, как на фото?
Да фигня это все. Согласно гос контракту(а сейчас все через них) срок сдачи работы в конце июля. Спасибо 223фз и 44фз сейчас все так, зависит от даты выигрыша контракта.