Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о работе своих телохранителей, передает ТАСС.
Речь об охране зашла при обсуждении покушений. Стоун отметил, что, по его данным, на Путина было по меньшей мере пять попыток покушения, а Фиделя Кастро пытались устранить около пятидесяти раз. В ответ Путин рассказал, что обсуждал с Фиделем эту тему, и он ему сказал, что жив потому что "своей безопасностью всегда занимался лично".
На вопрос Стоуна о том, доверяет ли президент своей охране, Путин ответил утвердительно. На это режиссер отметил, что организаторы покушений всегда стремятся внедриться прежде всего в охрану. Путин ответил: "У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет".
Полная версия интервью выйдет на американском канале Showtime 12 июня.
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