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Возгорание надворных построек произошло в Барнауле вечером в четверг, 1 июня, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 18:55. Через 13 минут пожар был локализован, еще через 13 минут – ликвидирован.
К тушению пожара от МЧС России привлекались 21 человек личного состава и шесть единиц техники.
Комментарии
а это хде?
))) возгорание? да там дом бомжей подожгли бензином облили как факел вспыхнул - из-за их разборок люди имущества лишились и теперь скорее всего все постройки под снос проходили это уже на месте прошлого пожара дом построили многоэтажный))))
На вопрос где - западный
не так уж и быстро ликвидировали - основной очаг да быстро - но пожар по стенам ушел далеко и вскрывали крыши примерно час и заливали остатки