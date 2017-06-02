Пятница, 2 Июнь, 10:21

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,54
€ 63,53
Brent
$ 51,5
18°
Обь
470см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защиты детей-2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Подростки разрисовали краской знаменитые буквы "Барнаул"

, ИА "Амител"
Буквы "Барнаул" раскрасили в День защиты детей, 1 июня

Фото: vk.com/barneos22

Буквы "Барнаул", расположенные на въезде в краевую столицу, раскрасили синими надписями в четверг, 1 июня, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Сегодня девочки рисовали краской на буквах "Барнаул". Им было сделано замечание", — пишут местные жители.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни ругают подростков, другие пишут, что ничего страшного не произошло.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

2.06.2017 08:36
- гость -

За такие проступки надо давать реальные сроки, тогда до них будет доходить, что такое хорошо и что такое плохо!

0  0
2.06.2017 08:38
- гость -

раскрасили синими надписями

подрастающее поколение патриоты партии Единая Россия

0  0
2.06.2017 08:55
Пионер


За такие проступки надо давать реальные сроки, тогда до них будет доходить, что такое хорошо и что такое плохо!

Зачем? За счет родителей приобрести белую краску, и отправить семейным подрядом красить буквы.

0  0
2.06.2017 08:55
4ugun

Надо чтобы мамка с папкой взяли купили краску и закрасили эти надписи.
А потом пусть сами решают как воспитывать детей.

0  0
2.06.2017 08:59
Саныч

Они же дети!

0  0
2.06.2017 09:03
- гость -

– Великие люди! Обратите внимание, предводитель. Видите, чуть повыше облака и несколько ниже орла. Надпись: «Коля и Мика, июль 1914 г.» Незабываемое зрелище! Обратите внимание на художественность исполнения! Каждая буква величиною в метр и нарисована масляной краской! Где вы сейчас, Коля и Мика?

Задумался и Ипполит Матвеевич.

Где вы, Коля и Мика? И что вы теперь, Коля и Мика, делаете? Разжирели, наверное, постарели? Небось теперь и на четвертый этаж не подыметесь, не то что под облака – имена свои рисовать.

Где же вы, Коля, служите? Плохо служится, говорите? Золотое детство вспоминаете? Какое же оно у вас золотое? Это пачканье-то ущелий вы считаете золотым детством? Коля, вы ужасны! И жена ваша Мика противная женщина, хотя она виновата меньше вашего. Когда вы чертили свое имя, вися на скале, Мика стояла внизу на шоссе и глядела на вас влюбленными глазами. Тогда ей казалось, что вы второй Печорин. Теперь она знает, кто вы такой. Вы просто дурак! Да, да, все вы такие – ползуны по красотам! Печорин, Печорин, а там, гляди, по глупости отчета сбалансировать не можете!

– Киса, – продолжал Остап, – давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося здесь были» (c)

0  0
2.06.2017 09:11
- гость -

0  0
2.06.2017 09:58
- гость -

в городе то больше проблем нет.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
10:14
Как отдыхаем на День России в 2017 году? 1
10:03
Вода в реке Обь в Барнауле за сутки спала на девять сантиметров 0
09:53
Какой праздник мы отмечаем 12 июня? 10
09:37
Минздрав предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения 1
09:30
Элитная парфюмерия: как не стать жертвой мошенников 0
09:30
Пенсионерка из Барнаула вошла в топ-10 на соревнованиях на планшетах 1
09:25
Подозреваемого в покушении на Путина ранили в Киеве 0
09:12
Суд оштрафовал жительницу Барнаула за продажу ручек с видеокамерой внутри 2
08:50
Более получаса тушили жилой дом в Барнауле 2
08:32
Подростки разрисовали краской знаменитые буквы "Барнаул" 8
08:30
Более тысячи человек приняли участие в "Зеленом марафоне" 0
08:14
Более 20 человек тушили надворные постройки в Барнауле 3
07:30
Копите деньги: сколько стоит сделать ремонт в Барнауле? 7
07:04
Как оформить загранпаспорт в 2017 году? Пошаговая инструкция 3
06:46
Боль и чаяния: когда в Барнауле отремонтируют проспект Красноармейский? 14
06:32
Дождливую и теплую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае 2 июня 0
03:01
Школьник спас двух девочек, тонущих в реке в Омске 6
02:01
Путин пословицей ответил на вопрос о предотвращенных охраной покушениях 6
01:01
Программа маткапитала может быть продлена до 2023 года 0
00:01
Сын Боба Марли стал совладельцем ежемесячника о марихуане 0
23:44
Россияне с каждым годом сильнее желают выходить на пенсию попозже - Кудрин 19
23:12
Пенсия к 2030 году будет как два прожиточных минимума - глава ПФР 4
22:55
Зарплату бюджетникам, оказавшимся вне майских указов, повысят сразу на 3,8% 5
22:33
Мост в Крым соединит два берега уже этой осенью 0
22:10
Путин подписал изменения в закон о выборах президента 1
21:44
Умер экс-охранник Освенцима, причастный к смерти 170 тысяч человек 1
21:22
"Евровидение" на Украине обошлось в 20,4 млн евро 0
20:54
Чубайс назвал солнечную энергетику национальным стартапом 3
20:33
Женщина пожаловалась полицейским на преследование подмосковного вампира 0
20:04
МВД России потребовало "презумпции доверия" к полицейским 10
19:46
Колесо обозрения за 9,5 млрд рублей планируют установить в Санкт-Петербурге 3
19:35
1 июня, Захарова и финский журналист: самое популярное в соцсетях 0
19:18
Врачи алтайского кардиоцентра используют новую технологию обследования 0
18:47
Путин заявил, что в некоторых странах русофобия "плещет через край" 2
18:31
Восемь пожарных тушили полыхающую машину в центре Барнаула 0
18:25
Форум развития Рубцовска пройдет на Алтае в конце июля 1
18:18
"Детство — это чудо!" Amic.ru подводит итоги детских конкурсов 0
18:04
Неизвестные в Барнауле полностью "разули" ВАЗ и поставили его на асфальт 0
17:52
Алтайские города не вошли в рейтинг самых популярных для отдыха с детьми 0
17:32
Алтайский край похвалили за детский отдых на совещании у Дмитрия Медведева 0
17:22
Самый большой самолет в мире готовится к пробному полету в США 2
17:14
Собака, книги и динозавр: сотрудники СУСК на Алтае поздравили детей 1
17:03
Житель Челябинска с пятилетней дочкой на руках провалился в колодец 0
16:43
Массовая борьба с травой началась в Барнауле после просьбы Сергея Дугина 7
16:35
Охотничьи билеты на кабана можно оформить в МФЦ Алтайского края 2
16:30
"Барнаульский пищевик" сообщил о старте новой "шашлычной" акции 0
16:23
Алтайские единороссы рассказали о реализации проекта "Городская среда" 0
16:15
Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке с 1 июня 10
16:08
Что такое супербюро кредитных историй и зачем оно нужно Центробанку? 2
15:54
10 интересных фактов об известном герое комиксов – Супермене 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.