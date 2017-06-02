Фото: vk.com/barneos22
Буквы "Барнаул", расположенные на въезде в краевую столицу, раскрасили синими надписями в четверг, 1 июня, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Сегодня девочки рисовали краской на буквах "Барнаул". Им было сделано замечание", — пишут местные жители.
Комментаторы разделились на два лагеря: одни ругают подростков, другие пишут, что ничего страшного не произошло.
Комментарии
За такие проступки надо давать реальные сроки, тогда до них будет доходить, что такое хорошо и что такое плохо!
раскрасили синими надписями
подрастающее поколение патриоты партии Единая Россия
За такие проступки надо давать реальные сроки, тогда до них будет доходить, что такое хорошо и что такое плохо!
Зачем? За счет родителей приобрести белую краску, и отправить семейным подрядом красить буквы.
Надо чтобы мамка с папкой взяли купили краску и закрасили эти надписи.
А потом пусть сами решают как воспитывать детей.
Они же дети!
– Великие люди! Обратите внимание, предводитель. Видите, чуть повыше облака и несколько ниже орла. Надпись: «Коля и Мика, июль 1914 г.» Незабываемое зрелище! Обратите внимание на художественность исполнения! Каждая буква величиною в метр и нарисована масляной краской! Где вы сейчас, Коля и Мика?
Задумался и Ипполит Матвеевич.
Где вы, Коля и Мика? И что вы теперь, Коля и Мика, делаете? Разжирели, наверное, постарели? Небось теперь и на четвертый этаж не подыметесь, не то что под облака – имена свои рисовать.
Где же вы, Коля, служите? Плохо служится, говорите? Золотое детство вспоминаете? Какое же оно у вас золотое? Это пачканье-то ущелий вы считаете золотым детством? Коля, вы ужасны! И жена ваша Мика противная женщина, хотя она виновата меньше вашего. Когда вы чертили свое имя, вися на скале, Мика стояла внизу на шоссе и глядела на вас влюбленными глазами. Тогда ей казалось, что вы второй Печорин. Теперь она знает, кто вы такой. Вы просто дурак! Да, да, все вы такие – ползуны по красотам! Печорин, Печорин, а там, гляди, по глупости отчета сбалансировать не можете!
– Киса, – продолжал Остап, – давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося здесь были» (c)
в городе то больше проблем нет.